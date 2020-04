Crise d’Airbus : les élus toulousains réclament un "Plan Marshall" de l’aéronautique

« L’existence même d’Airbus » pourrait être menacée. « En seulement quelques semaines, nous avons perdu environ un tiers de notre activité. Et, franchement, nous devons nous préparer à ce que cela puisse encore empirer ». Voilà les sombres perspectives évoquées par Guillaume Faury , le grand patron d’Airbus dans un courrier envoyés aux 135 000 salariés du groupe. Une inquiétude partagée par les élus toulousains qui réclament un plan d'ampleur pour sauver la filière aéronautique.

Laisser passer l'orage

« _Biensûr que c’est inquiétant_, quand on parle de la survie de notre entreprise » réagit Dominique Delbouis, coordinateur FO Airbus Groupe, même si le syndicaliste ne veut pas céder à la panique. « Aujourd’hui, le trafic aérien est complètement cloué au sol, cela crée des problèmes de livraison d’avion immédiat, mais on sait aussi que le trafic aérien ne va pas s’arrêter du jour au lendemain après cette crise du coronavirus. Il est donc extrêmement important de se donner les moyens de tenir pendant cette crise conjoncturelle, car les gens continueront à voyager en avion demain. »

Dominique Delbouis - Coordinateur FO Airbus Groupe Copier

50 000 emplois menacés

La situation inquiète les élus de la région toulousaine très dépendante de la mono industrie de l’aéronautique qui fait vivre 90 000 salariés en Occitanie. On redoute un effet domino sur les sous-traitants qui sont déjà au ralenti et parfois fragilisés. Dans un entretien à la Dépêche du midi, le président de la CCI Alain Di Crescenzo estime que la filière aéronautique est en danger. « Le secteur est victime d’un retournement total. La filière était en pleine phase d’ascension avec une forte hausse des cadences. Les fournisseurs d’Airbus ont investi massivement pour accroître leurs capacités de production. Airbus a réduit sa production de 33 % mais nous pouvons aller jusqu’à – 50 % vu la profondeur de la crise. Dans cette hypothèse l’impact sur l’emploi sera inévitablement massif : 50 000 emplois directs et indirects pourraient être menacés en Occitanie. L’Europe doit déclencher des aides massives et vite. »

Plan Marshall et nationalisation

Joseph Carles , le maire de Blagnac, berceau d’Airbus qui fait travailler 40 000 salariés sur sa commune, réclame un véritable « Plan Marshall » de l’aéronautique et de l’espace. « Ce Plan Marshall, il passe pourquoi pas par _une renationalisation , peut être temporaire_, de ce secteur, pour éviter une contagion en chaîne de l’ensemble de cette activité industrielle, dont de toute façon on aura besoin. Elle redémarrera à l’horizon de deux à trois ans. Il ne faut pas que notre territoire perde ce savoir-faire, et cette capacité que nous aurons à rebondir le moment venu. Et pour cela, il faut des investissements publics massifs de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, de l’ensemble de l’Europe. »

Le maire de Blagnac - Joseph Carles - "Un Plan Marshall et une nationalisation" Copier

Un courrier à Bercy

Dans un courrier envoyé au ministre de l'économie Bruno Le Maire , le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc demande un soutien du gouvernement pour « sauver le poumon économique du territoire toulousain. » Le maire de Toulouse appelle à "renforcer la souveraineté industrielle et technologique du secteur aéronautique et spatial, emblématique de l’économie toulousaine" ."Nous devons garantir le leadership des fleurons de l’industrie française et européenne basés sur notre territoire. La mise en œuvre de leviers puissants est attendue pour _un soutien financier immédiat à ces filières_."

Le maire de Toulouse réclame la mise en place d’un « nouveau programme aéronautique majeur" : "Je serai vigilant, en particulier, afin que _ces mesures de relance se concentrent notamment vers les petites et moyennes entreprises de la filière aéronautique et spatiale_, qui sont majoritaires dans le secteur", déclare Jean-Luc Moudenc.