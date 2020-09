Crise dans l'aéronautique : que peuvent faire les pouvoirs publics pour aider les entreprises ?

Depuis le début de la crise du coronavirus l'aéronautique est l'un des secteurs les plus touchés. A lui seul, le groupe Airbus a annoncé en juillet dernier prévoir la suppression de 15 000 postes dans le monde dont 5 000 en France. Avec près de 3 000 emplois directs, le bassin d'Albert-Méaulte dans la Somme est au cœur de cette crise. 290 suppressions sont prévues chez la filiale d'Airbus, Stelia.

Que peuvent faire les pouvoirs publics locaux ?

Et la liste des plans sociaux chez les sous traitant est longue. Figeac, AAA, Simra. Alors que les négociations battent leur plein entre directions et syndicats, que peuvent faire les pouvoirs publics locaux pour aider les entreprises à traverser cette crise ? France Bleu Picardie pose la question à Christophe Buisset, vice-président de la communauté de communes du Pays du Coquelicot, en charge du développement économique.

France Bleu Picardie : l'aéronautique c'est près de 3 000 emplois directs sur le bassin albertin. 290 sont menacés chez Stelia, 139 chez AAA, 26 chez Figeac et la liste est malheureusement longue. Le risque d'effondrement est-il réel ?

Christophe Buisset : non je ne suis pas aussi pessimiste. C'est vrai que l'on vit une situation difficile, je viens de prendre mes fonctions à la communauté de communes dans un moment difficile mais justement dans un moment où il faut être présent. Alors nous, avec nos petits budgets on travaille depuis déjà longtemps à essayer de maintenir cet emploi. On a déjà vécu des moments de crise. Peut-être pas aussi violents mais à chaque fois notre pays et notre région ont su se relever et repartir de l'avant. Mais c'est tous ensemble, avec les moyens de l'Etat qu'il faut arriver à maintenir le savoir faire

Que peuvent faire les pouvoirs publics pour aider les entreprises et les salariés ?

Il faut à tout prix trouver des solutions sur le moyen terme. Sur les deux à trois ans parce qu'on sait très bien qu'à un moment ça va redémarrer. On peut essayer de trouver à diversifier notre travail sur le secteur. On a des entreprises qui font de la précision, je pense que d'autres secteurs que l’aéronautique en ont besoin. C'était une chance et c'est toujours une chance d'avoir beaucoup misé sur l'aéronautique depuis qu'Henry Potez est venu s'installer ici en 1924. Mais il y a d'autres sujets et on a d'autres atouts. Je pense à l'agroalimentaire. Il faut qu'on arrive à faire venir les entreprises de ce secteur.

Avec autant de volume d'emplois ?

Oui. L'agroalimentaire est générateur d'emploi de façon importante et relocalise des emplois via l'agriculture autour. Un emploi dans l'aéronautique c'est grosso modo deux emplois autour et on sait qu'un emploi dans l'alimentaire génère trois à quatre emplois.

L'intégralité de l'interview de Christophe Buisset est à retrouver ici