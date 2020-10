Crise dans l'aéronautique : une entreprise rochefortaise décroche 318.000 euros pour se diversifier

C'est l'un des 11 premiers lauréats du fonds de modernisation et de diversification du secteur aéronautique : Aunis Production Industrie, une PME de Rochefort, décroche 318.000 euros pour acheter une machine-outil, nécessaire pour la conquête de nouveaux secteurs, le médical et l'agroalimentaire.

C'est l'un des 11 premiers bénéficiaires du fonds de modernisation et de diversification du secteur aéronautique, créé dans le cadre du plan de relance : "la Nouvelle Eco" vous emmène à Rochefort, dans les locaux Aunis Production Industrie (API). Ce sous-traitant de Stelia Aérospace, filiale d'Airbus bien connue à Rochefort, est spécialisé dans l'usinage de pièces en métal.

API vient de décrocher une aide de l'Etat de 318.000 euros, pour acheter une nouvelle machine-outil. Objectif : conquérir de nouveaux marchés, loin de l'aéronautique. Une nécessité absolue pour ce secteur en proie à une crise sans précédent, en lien avec le coronavirus.

Le préfet de la Charente-Maritime, Nicolas Basselier, remet son titre de lauréat du Plan de relance à Aliou Konaré. 318.000 euros d'aide qui vont permettre d'acheter une nouvelle machine. © Radio France - Julien Fleury

Hyperdépendance à un donneur d'ordre

API est un exemple typique des sous-traitants de l'aéronautique rochefortais, qui représentent en tout 2.000 emplois sur le bassin d'emploi. Un seul grand donneur d'ordre, Stelia Aérospace, qui représente 75% de son chiffre d'affaires. Parfait quand tout va bien, comme c'était le cas ces dernières années. Une catastrophe en cas de retournement de conjoncture.

Depuis le confinement, les commandes de Stelia ont été divisées par deux. Et pas d'amélioration en vue avant 2024. Chez API, la moitié des 18 salariés sont donc au chômage partiel. Et pour le patron, la priorité c'est la diversification. Trouver de nouveaux marchés.

Viser des secteurs en forme

Aliou Konaré vise des secteurs qui ne connaissent pas la crise : l'agroalimentaire et le médical. L'entreprise pourrait par exemple fabriquer des pièces en métal pour des prothèses médicales. Presque un nouveau métier, avec des pièces plus petites. Et une seule solution pour les produire efficacement: acheter une nouvelle machine outil.

Chez API, l'atelier tourne au ralenti. 9 des 18 salariés sont au chômage partiel. Il faut absolument une nouvelle machine pour conquérir de nouveaux secteurs. © Radio France - Julien Fleury

C'est là qu'arrive le fonds de soutien de l'Etat à la filière aéronautique. 300 millions d'euros à dépenser sur trois ans... API a été l'une des premières à déposer un dossier de financement. Mais aussi l'un des 11 premiers lauréats au plan national.

Comment investir en pleine crise ?

Cette aide est essentielle pour l'avenir, concède le PDG d'API, Aliou Konaré, qui n'aurait pas pu investir seul dans cette machine. Trop risqué. "Je préfère garder ma trésorerie pour maintenir mes salariés dans l'entreprise, pendant encore un an ou deux, plutôt que d'investir dans une machine, et que dans six mois je sois obligé de réduire le personnel."

Conserver le personnel, une nécessité absolue. Heureusement d'ailleurs qu'il y a le chômage partiel. "Notre personnel, formé, technique, c'est le coeur de notre système. Si ça redémarre et qu'ils ne sont pas là, ça ne sert à rien, on sera mort."

L'appel à projets lancé par l'Etat, auquel API a répondu, court encore jusqu'à la mi-novembre. Plusieurs entreprises de Charente-Maritime seraient sur les rangs.