Crise dans la santé : à Nancy, la CGT porte plainte contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui"

La CGT de Meurthe-et-Moselle a porté plainte contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui" face à la crisedans les établissement de santé. La branche Santé et Action sociale a saisi le parquet de Nancy pour dénoncer "la situation totalement mortifère" à la fois pour les usagers comme pour les salariés.

"En 2022, et après une crise sanitaire sans précédent, le Ségur n'a rien changé et c'est l'ensemble du système de santé, d'action sociale et du médico-social qui est en train de s'effondrer", s'indigne le syndicat dans une lettre envoyée le 14 octobre au procureur de la République. La CGT rappelle dans son courrier la fermeture de 300 lits cet été dans le département, la hausse des burn-out et des arrêts maladies , et évoque un "management parfois dévastateur".

"Nous redoutons le pire"

Après maintes réunions avec l'Agence régionale de santé et l'inspection du travail, de nombreuses grèves et mobilisations, la CGT constate "une inaction sociale et sanitaire", l'incitant donc à saisir la justice. "Nous sommes arrivés au bout des moyens mis à notre disposition sur le champ du dialogue social et redoutons le pire car dans nos structures, nous n'avons plus la capacité d'éviter des drames !".