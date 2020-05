Crise aéronautique : Bruno Le Maire demande un plan de relance structuré aux industriels comme Airbus

Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances, a invité la semaine dernière le secteur aérien et aéronautique à "déterminer ensemble un plan de soutien". Les industriels comme Airbus, plombés par la crise du coronavirus, doivent proposer des mesures au gouvernement. En région toulousaine, 40.000 emplois directs sont menacés dans la filière aéronautique.

Françoise Laborde, sénatrice de Haute-Garonne, a interpellé le gouvernement il y a quelques jours au Sénat sur l’urgence d’un vaste plan de relance de l’aéronautique. Elle était l'invitée de France Bleu Occitanie ce mercredi matin.

"Un plan structuré qui profite à tous, pas seulement aux grosses entreprises" - Françoise Laborde

Le Gifas (Le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) dont Airbus fait partie doit présenter au gouvernement "très rapidement un plan stratégique efficace donc très bien structuré qui profite à tous, pas seulement aux grosses entreprises mais vraiment aussi à toutes les petites", explique Françoise Laborde.

"Il faut surtout accélérer la diversification vers les marchés de la défense, du spatial qui eux continuent à fonctionner un peu mieux" - Françoise Laborde

Françoise Laborde connait les grandes lignes de ce plan : "Bien sûr des allègements fiscaux, des remboursements anticipés de crédits d'impôt qui n'avaient pas encore eu lieu, la création d'un fonds de capital, la mise en solution aussi de portage des stocks parce que pour l'instant Airbus et d'autres utilisent leurs propres stocks et donc ne commandent pas à leurs sous-traitants des pièces donc il faut vraiment accélérer la restructuration et surtout la diversification vers les marchés de la défense, du spatial qui eux continuent à fonctionner un peu mieux".

"On ne peut pas donner sept milliards à une compagnie aérienne (Air France, ndlr) pour l'aider et ne pas avoir d'avions qui volent" - Françoise Laborde

La sénatrice est également persuadée que la relance du secteur aéronautique passe par une relance du trafic aérien : "On ne peut pas donner sept milliards à une compagnie aérienne (Air France, ndlr) pour l'aider et ne pas avoir d'avions qui volent. C'est très important que les avions volent et c'est très important aussi que la compagnie française achète des avions français et européens parce que dans les autres pays ils le font".

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé fin avril que l'État allait prêter 7 milliards d'euros à Air France pour sauver la compagnie aérienne, frappée par la crise sanitaire.