Crise de l'énergie en Corrèze : dernier jour pour la boulangerie Maison Capelas

Benoît Capelas le dit sans détour : "C'est 33 ans d'une vie qui partent." Tout cela à cause de factures en hausse, comme celle du gaz : "On a reçu une première facture de presque 10.000 euros et là, sur le mois de janvier on nous annonce entre 12 et 13.000 euros" et c'est sans compter la facture d'électricité, les charges sociales inhérentes à ses huit salariés.

Plus de sorties que de rentrées d'argent

"Il y a plus de sorties que de rentrées, donc il vaut mieux prendre la décision d'arrêter, même si c'est malheureux" résume Benoit Capelas. Le boulanger explique qu'il n'a pas le droit aux aides de l'État : "Nous sommes en tarif jaune, avec un débit de gaz au KWH qui n'est pas du tout au même prix que le tarif bleu. Et, nous ne sommes pas conventionnés, donc on n'aura pas d'aide de l'Ètat."

Le premier d'une longue série ?

Benoît Capelas s'est résigné à fermer, mais il risque de ne pas être le seul craint Julien Blanché, président de la fédération des boulangers de la Corrèze : "D'autres sont dans le dur aussi, qui ne tiendront pas l'année 2023. Et un boulanger qui ferme dans un village c'est tous les autres commerces qui vont en pâtir dans les mois qui viennent."

En attendant, à 34 ans, Benoît Capelas se dit prêt à rebondir, "mais peut-être pas dans ce secteur d'activité parce que j'en suis dégoûté".