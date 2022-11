Crise de l'énergie : le Département de Meurthe-et-Moselle au secours des Ehpad

L'appel à l'aide des Ehpad de Meurthe-et-Moselle a été entendu. Face à l'explosion des prix de l'énergie et de l'alimentation, le Département annonce la levée de trois millions six cent mille euros pour soutenir 58 maisons de retraite, sur les 74 établissements meurthe-et-mosellans.

"La situation devenait urgente, confirme la présidente du conseil départemental Chaynesse Khirouni sur France Bleu Sud Lorraine ce mercredi 16 novembre. Les Ehpad doivent faire face à une crise sanitaire, une crise inflationniste et une crise énergétique : pour certains la facture de chauffage était en augmentation de 200%. Avec, en plus, en parallèle, des difficultés et des tensions en recrutement."

On reste très fragile " - Antoine Renaudin, directeur d'Ehpad à Nancy

Chaynesse Khirouni l'assure, cet investissement ne se fera pas au détriment d'autres structures soutenues par le Département. Le conseil départemental, qui "gère son budget de manière saine" a su "anticiper" cette situation d'urgence. Même s'il fait face, lui-même, à une explosion de ses factures énergétiques. Gaz et électricité cumulés, cela représentent un coût de 17 millions d'euros pour le conseil départemental en 2023.

Du côté des Ehpad concernés, on salue ce geste. L'établissement de Saint-Joseph, à Nancy, va recevoir une somme de 250.000 euros. "Mais cela reste une aide conjoncturelle, et pas structurelle", regrette Antoine Renaudin, le directeur. "Elle est ciblée sur l'énergie, mais en parallèle, il y a d'autres charges que l'énergie qui dérivent, comme la masse salariale." Par conséquent, tous les investissements sont gelés : l'ascenseur de l'Ehpad ne sera pas rénové, le changement de la chaufferie est mis en attente.