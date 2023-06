Crise de l'énergie : les boulangers du Bas-Rhin espèrent que le pire est derrière eux

Tous s'accordent à le dire : l'automne et l'hiver ont été extrêmement difficiles. Les boulangers du Bas-Rhin se sont réunis ce mercredi pour leur congrès départemental à Wittisheim et ils sont unanimes : la crise liée aux prix de l'énergie et des matières premières les a frappés de plein fouet. Et elle continue pour certains. C'est le cas d'Amandine Pare, patronne d'une boulangerie à Niederschaeffolsheim : "malgré nos économies d'énergie, j'ai des factures de 3.000 euros de plus par mois". La patronne a donc du augmenter ses prix pour ne pas mettre la clé sous la porte.

ⓘ Publicité

"On est encore dans le flou"

"Je pense que le gros de la crise est derrière nous, mais le problème c'est qu'on est dans le flou" ajoute Stéphane Helfter, maitre-boulanger à Wittisheim et président de la corporation des boulangers de Sélestat-Benfeld : "On sait pas trop où on va avec les tarifs de l'électricité, les nouveaux contrats qui arrivent. Est-ce qu'ils vont augmenter ou non? Même les opérateurs ne peuvent pas nous répondre. Il reste beaucoup d'interrogations. C'est la même chose pour les matières premières."

"L'Etat et les consommateurs ont été derrière nous ce qui nous a permis de passer l'hiver" conclue Dominique Anract, le président national de la fédération patronale de la boulangerie : "Mais il reste deux points noirs : le premier c'est l'inflation, on sait qu'il va y avoir globalement une perte de 8% de marché dans l'alimentaire. Et puis il y a le problème du recrutement : il faut qu'on fasse revenir les jeunes vers nos boulangeries après cet hiver qui n'était pas favorable à l'emploi".