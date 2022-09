Crise de l'énergie : les Limougeauds inquiets pour leur facture de l'hiver

Avec la menace de l'arrêt total de livraison de gaz russe et l'augmentation des prix de l'électricité de 4% en février, les Limougeauds craignent que la facture d'électricité et de gaz soit salée cet hiver, quand il va falloir rallumer le chauffage.

Va-t-on pouvoir se chauffer correctement cet hiver ? Avec la menace d'un arrêt complet des livraisons de gaz russe et l'augmentation des prix de l'électricité de 4% en février, le sujet est au cœur des inquiétudes des ménages et du gouvernement. Réunis en Conseil de défense sanitaire vendredi 2 septembre, les ministres ont fait le point sur les stocks de gaz et les sources d'approvisionnement en électricité pour les prochains mois.

Les ménages, eux, anticipent déjà une augmentation importante de leurs dépenses d'énergie. C'est le cas de Céline, qui habite seule dans son appartement chauffé au gaz et à l'électricité, à Limoges. Déjà que les prix ont augmenté dernièrement, elle a peur que cet hiver, la facture soit encore plus salée. "Je suis à presque 200 € de gaz et d'électricité par mois et par mois. Déjà que ça a grimpé depuis quelques temps, mais là, ça me fait peur de payer plus."

Des stratégies pour tenter de payer moins cher

Alors, bien avant l'hiver, elle réfléchit déjà à des stratégies pour réduire sa future consommation. "Peut être sortir un peu plus de couvertures, me couvrir et baisser le chauffage au maximum." Ce sont des conseils que peut donner Magali Bennet, chargée de mission consommation logement à la Confédération syndicale des familles de la Haute-Vienne.

Mais pour elle, faire des économies d'énergie en baissant le chauffage, ça ne sera parfois pas suffisant. "On est aussi dans le cœur du problème des économies d'énergie. Mais sur quelle base? Puisque il y a des choses où les locataires, notamment, n'ont pas la mainmise, par exemple, sur l'état de leur logement, l'isolation de leur logement", déplore-t-elle. Ce qu'espère cette chargée de mission, c'est que l'État mette en place des mesures efficaces pour aider les foyers à payer leurs factures.