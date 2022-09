Crise de l'énergie : les prix de la pomme et de la compote vont-ils aussi augmenter ?

Thierry Goubault, président de Charles et Alice, et Marc Fauriel, exploitant, dans un verger de pommiers

La récolte de pommes a démarré dans les vergers du GAEC Fauriel Frères à Loriol-sur-Drôme. Sur 110 hectares, il cultive aussi des pêches, des poires, des abricots, des cerisiers. Il a une pompe d'irrigation qui consomme de l'électricité, et surtout une station dans laquelle il conditionne les fruits, et des chambres froides pour les conserver.

Et les factures d'électricité de l'été ont été salées souligne Marc Fauriel, l'un des quatre associés du GAEC : "il y a 2 ans, la facture d'électricité de la station fruits, c'était 3.500 euros par mois. Là, la facture de juillet, c'était 6.000 euros ! Et on a aucune visibilité là-dessus : on est mis devant le fait accompli quand la facture arrive. On attend celle du mois d'août. Il va falloir trouver des solutions, avec l'agrivoltaïsme, le photovoltaïque, faire de l'autoconsommation. Mais bon, ce sont des politiques à long terme. A court terme, on ne sait pas du tout où on va." Le prix des carburants, très volatile, a aussi des conséquences sur les comptes de l'exploitation.

Se tourner vers les énergies renouvelables

Le spécialiste des compotes et des desserts fruités Charles et Alice a deux usines à faire tourner, à Allex dans la Drôme et à Monteux dans le Vaucluse. Leur fournisseur d'électricité leur annonce un prix multiplié par 10 pour 2023. Thierry Goubault, le président, n'a encore rien signé. Il attend de voir l'évolution des cours et si des décisions sont prises au niveau de l'Europe ou de l'Etat.

"Heureusement, cela fait quelques années que Charles et Alice travaille sur la transition écologique" explique Thierry Goubault, "on vient d'installer des panneaux photovoltaïques sur le parking de nos ateliers à Allex. L'an prochain, environ 15% de nos besoins en énergie seront couverts par le solaire. On vise 40% d'ici 2024-2025. On travaille aussi sur un concept d'éolienne. Mais c'est sûr qu'à court terme, il y a un peu d'inquiétude. Si on doit contractualiser d'ici la fin de l'année à un prix tel qu'on nous l'annonce, il y aura forcément des hausses de tarifs sur nos produits." Il faudrait plus de 5% de hausse pour absorber l'augmentation de l'énergie, entre 7 et 9 centimes sur le paquet de 4 compotes. Charles et Alice pourrait aussi rogner sur son budget investissement.