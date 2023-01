Crise de l'énergie : quelles aides pour les entreprises de Moselle ?

Les aides mises en place par le gouvernement pour traverser la crise de la flambée des prix de l'énergie sont de plusieurs ordres : bouclier tarifaire, amortisseur électricité, chèque carburant... Certaines aides s'adressent aux particuliers, d'autres aux entreprises. Et dans la plupart des cas, des critères sont à respecter pour être éligible.

Pour les particuliers

Les ménages bénéficient d'un bouclier tarifaire, annoncé par la Première ministre Elisabeth Borne , qui limite à 15% la hausse des factures d'électricité cette année. La hausse moyenne sera d'environ 20 euros par mois, contre 180 sans ce bouclier tarifaire.

Pour les travailleurs aux revenus modestes qui utilisent leur voiture pour travailler ou se rendre à leur travail, il est possible de demander, depuis ce lundi , une indemnité carburant de 100 euros. Il faut être âgé de 16 ans, avoir déclaré un revenu d'activité, avoir un revenu fiscal de moins de 14.700 euros, et utiliser régulièrement son véhicule à jour d'assurance. La demande est à formuler auprès des services des impôts, avant le 28 février.

Pour les entreprises

Avant tout, il faut connaître le statut de votre entreprise : une très petite entreprise (TPE) doit avoir moins de dix salariés et réaliser moins de deux millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Une petite ou moyenne entreprise (PME) doit avoir moins de 250 salariés et réaliser moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires ou avoir un bilan inférieur à 43 millions d'euros.

TPE ayant un compteur électrique inférieur à 36 kVa

Ces entreprises peuvent bénéficier du bouclier tarifaire, soit la limitation à 15% de hausse de leur facture d'électricité. Pour cela, il suffit de fournir une déclaration sur l'honneur à son fournisseur d'énergie.

TPE ayant un compteur électrique supérieur à 36 kVa

Pour ces entreprises, souvent des boulangers, bouchers ou pressings qui utilisent du matériel comme des fours, des frigos ou des machines consommant beaucoup d'énergie, le bouclier tarifaire ne peut s'appliquer. Elles peuvent néanmoins bénéficier d'un prix global moyen de 280 euros hors taxes le mégawatt/heure. Cela concerne les entreprises qui ont renouvelé leur contrat avec leur fournisseur au second semestre 2022, et qui ne bénéficient pas d'un tarif réglementé. Pour cela, il faut remplir un formulaire, disponible sur impots.gouv.fr, précisant que vous êtes une TPE et que vous sollicitez le tarif négocié par l'Etat.

TPE et PME

Vous pouvez bénéficier de l'amortisseur électricité : c'est l'Etat qui va prendre en charge une partie de vos factures. Attention, cette aide est plafonnée, et ne concerne pas la totalité de votre consommation d'énergie. Pour en bénéficier, vous devrez fournir une attestation à votre fournisseur, qui appliquera l'aide sur vos prochaines factures.

Vous pouvez solliciter le guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Si, malgré l'amortisseur électricité, vos factures d'énergie représentent encore plus de 3% de votre chiffre d'affaires de 2021, et que votre facture a augmenté de plus de 50%, l'Etat pourra vous aider à régler ces factures. Les pièces à fournir sont plus nombreuses qu'une simple attestation sur l'honneur.

Enfin, les entreprises peuvent demander à reporter le paiement de leurs impôts et cotisations sociales, afin de soulager leur trésorerie. Chaque cas sera examiné individuellement.

Modalités, démarches, accompagnement

Quelle que soit l'aide que vous sollicitez, le site impots.gouv.fr reste la principale interface pour faire vos démarches et demandes.

Pour les chefs d'entreprises qui ont des questions ou besoin d'une aide personnalisée, vous pouvez vous adresser à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de la Moselle, à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) de la Moselle, mais aussi à la conseillère départementale à la sortie de crise en Moselle, qui dépend de la direction départementale des finances publiques. Ce poste a été créé en 2021 dans chaque département pour aider les entreprises impactées par la crise post-covid.

Cette conseillère, Diane Gondloff, est joignable par mail (codefi.ccsf57@dgfip.finances.gouv.fr) ou par téléphone, au 03 87 38 67 21 ou au 06 29 38 36 68.

Par ailleurs, des conseillers des impôts et des chambres de commerce et d'artisanat de Moselle seront spécifiquement formés pour accompagner les entreprises.

Il y aura également des réunions d'information où les chefs d'entreprise pourront se rendre, pour bien connaître tous els mécanismes mis en place et vérifier leur éligibilité. Ce sera par exemple le cas fin janvier pour les boulangers mosellans, parmi les premiers à tirer la sonnette d'alarme en 2022 . Une après-midi d'échange aura lieu le 30 janvier à 14 heures à Metz, une autre le 31 en visioconférence, pour les artisans qui n'auraient pas pu faire le déplacement la veille.