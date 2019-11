Crise de l'hôpital public : plusieurs milliers de personnels manifestent, des annonces attendues mercredi

Plusieurs milliers de médecins et personnels soignants ont défilé ce jeudi à Paris et en régions pour réclamer une hausse des effectifs, la réouverture des lits fermés et de meilleurs salaires. En déplacement à Épernay dans la Marne, Emmanuel Macron a promis des annonces pour mercredi prochain.

Des milliers de médecins, aides-soignants, infirmiers, doyens et étudiants ont manifesté jeudi un peu partout en France, pour réclamer davantage de moyens et d'effectifs, alors que 268 services d'urgences sont toujours en grève selon le collectif Inter-Urgences. L'appel avait été lancé par le collectif Inter-Hôpitaux, il y a un mois. Une colère et une indignation "entendues" a assuré le président de la République, Emmanuel Macron, en déplacement à Épernay dans la Marne. Le chef de l'État a promis un "plan d'action renforcé" et ambitieux pour le mercredi 20 novembre.

Des milliers de manifestants partout en France

"Soignants épuisés, patients en danger", "Je fais pas d'argent je soigne les gens" ou encore "Sauvons notre hôpital, donnez-nous les moyens" : partout en France les personnels soignants ont fait entendre leur détresse et réclamé une hausse des effectifs, la réouverture des lits fermés et de meilleurs salaires. Selon les journalistes de l'AFP, ils étaient plusieurs milliers à Paris, plusieurs centaines à Lyon, 300 à Toulouse ou Bordeaux, 220 à Lille, une centaine à Marseille mais aussi un peu plus d'un millier à Clermont-Ferrand, 80 à Périgueux, une centaine à Reims, près de 300 à Grenoble, environ 400 à Cherbourg, 200 à Limoges, une centaine à Niort, une cinquantaine à Châteauroux, une trentaine à Épinal.

Tous les syndicats de la fonction publique hospitalière s'étaient ralliés à la mobilisation, notamment la CGT, FO et la CFDT, qui peinent à s'accorder sur d'autres sujets au niveau national. Les étudiants en médecine, avec la bénédiction des doyens, avaient décrété une "journée sans activités dans toutes les facultés".

"On fait tout le temps des heures supplémentaires, tout le monde est épuisé, il y a beaucoup d'arrêts maladie", a témoigné Laurence Crest, 56 ans, aide-soignante à l'hôpital de Rangueil (Toulouse) auprès de l'AFP. À Grenoble les manifestants ont baissé leur pantalon, pour symboliser combien l'hôpital est "à poil". "Tous les jours on voit que ça se dégrade ! Notre conviction et notre engagement, ça ne suffit plus. Il nous faut des moyens ! (...) ce qu'on redoute c'est l'implosion. Des patients dans les couloirs, des gens en burn-out, des infirmiers et des médecins qui quittent le travail" a expliqué le médecin urgentiste Mathieu Cardine à France Bleu Isère.

Des mesures "fortes" annoncées mercredi prochain

Jugeant insuffisants la prime mensuelle de 100 euros versée depuis juillet et le plan de "refondation" annoncé en septembre, médecins et personnels soignants réclament "un plan d'urgence pour l'hôpital public".

"Nous devons (...) assumer d'investir plus fortement que nous avions envisagé de le faire", a répondu le chef de l'État, assurant avoir "entendu la colère et l'indignation" du personnel soignant. Un plan "conséquent" et des "décisions fortes" seront annoncés mercredi par le Premier ministre Édouard Philippe, qui en détaillera "le montant, l'ampleur, les modalités techniques et le calendrier", a précisé le président de la République.

Le plan "Ma santé 2022" présenté en septembre "est le bon" a-t-il ajouté, il "va dans la bonne direction" mais "ne va pas assez vite". "Il faut donc pouvoir compléter ce qui a été annoncé par une forme d'accélération, d'intensification, un plan d'urgence qui réponse à ce mal-être beaucoup plus vite".

Une délégation reçue au Sénat

En marge de la manifestation organisée à Paris et de l'examen en cours dans l'hémicycle du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2020, la commission des Affaires sociales du Sénat a reçu Antoine Pelissolo, chef du service de psychiatrie de l'hôpital Henri-Mondor (Créteil, Val-de-Marne) et membre du collectif Inter-Hôpitaux, ainsi que deux membres du collectif Inter-Urgences, a indiqué en séance son président, Alain Milon (LR).

"Ça n'est pas l'habitude du Sénat de recevoir des manifestants, nous l'avons fait parce que nous sommes dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale et que depuis maintenant plusieurs années la commission des Affaires sociales alerte les gouvernements successifs sur les difficultés de l'hôpital", a-t-il précisé. "Le malaise est grand, il ne date pas d'aujourd'hui", a poursuivi Alain Milon. "Maintenant nous ne sommes plus dans le mouvement des gilets jaunes, mais dans le mouvement des blouses blanches, et celui là est particulièrement dangereux pour notre pays".

Le sénateur du Vaucluse a plaidé pour l'organisation d'"états généraux de la santé un peu partout sur le territoire national, afin de faire comprendre à nos concitoyens que ce malaise là ne pourra être réglé que par une augmentation des personnels soignants et donc par une augmentation des financements et donc par une augmentation des cotisations".