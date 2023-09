Crise de l'immobilier et de la construction en Corse : le pire est-il à venir ?

Les temps sont durs dans le secteur de la construction, hausse du coût des matières premières, hausse des taux d'emprunt proposés par les banques, prix toujours croissant de l'immobilier, mais aussi difficultés d'obtention de permis de construire, la conjonction de tous ces éléments constituent la possibilité d’une aggravation de la crise de l’immobilier et de la construction en Corse comme ailleurs.

Des surcoûts de 30 à 40%

La situation est encore plus difficile concernant la construction neuve. Ce qui pèse le plus lourd dans la concrétisation d'un projet immobilier, c'est le coût des matières premières, nous explique Jean-François Luciani, président de la fédération BTP de Corse-du-Sud : « On est sur des surcoûts qui sont près de 30 ou 40% donc je vous laisse imaginer ce que peut être le coût d’une résidence principale quand vous aurez à payer 20, 25, 30% de plus. Vous aurez à financer beaucoup plus ou contracter la surface, sans compter que les taux bancaires étant ce qu'ils sont, il faut payer beaucoup plus cher, donc c'est assez confus tout ça , on va vers de la casse je pense. »

Des permis obtenus il y a 3 ou 4 ans

Paradoxalement, on le constate, partout dans l'île, les chantiers sont nombreux. Un constat qui peut être trompeur, prévient Jean-François Luciani : « Les chantiers en cours sont le fruit de permis qui ont été obtenus il y a quelques années puisque effectivement, entre le moment où on donne le premier coup de pioche et le dépôt du dossier, il y a bien 3 ans qui se passent au minimum, on achète un terrain, on mandate un architecte, on consulte les entreprises, on débute les opérations et après la durée d'opération. Ce sont des permis qui ont été obtenus il y a 3 ou 4 ans et aujourd'hui ce que l'on a vécu jusqu'à présent ne sera certainement pas le cas dans les mois à venir. »

Le dernier trimestre 2023 et 2024 s'annoncent moroses, alertent les entrepreneurs du BTP (un secteur qui emploie tout de même 15 000 personnes dans l'île). Selon la Banque de France, quasiment un prêt immobilier sur deux est aujourd'hui refusé par les banques.