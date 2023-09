Crise de l'immobilier : les prix à la vente baissent à Strasbourg, mais pas les loyers

C'est l'une des conséquences des taux d'intérêt à 4% : les strasbourgeois, comme les français, empruntent moins et achètent moins. Du coup, les prix sont en baisse. Selon les données locales de la fédération nationale de l'immobilier, le prix de vente est en baisse de plus de 3% sur un an à Strasbourg. Une baisse à relativiser, car, comme le prix moyen du mètre carré est 32% plus cher dans la capitale alsacienne par rapport au reste du département, à environ 3.900 euros le mètre carré, les biens à la vente restent encore chers.

Trop chers pour une grande partie de la population, qui, avec les taux d'intérêts actuels, n'arrive plus à accéder à la propriété. Ou n'y pense même pas : "Je suis mère célibataire et je gagne juste un peu plus d'un Smic, mon dossier ne serait même pas accepté" avoue Axelle, croisée dans le quartier de la Krutenau et qui paye un loyer de 895 euros pour un T3. Juste à côté, assise à la terrasse d'un bar, une jeune femme avoue payer 720 euros par mois de loyer pour un studio : "Je ne m'attendais pas à ça en arrivant".

2% d'augmentation en un an pour un T1

Car les loyers, eux, n'ont pas baissé à Strasbourg, au contraire. Toujours d'après les chiffres de la Fnaim, ils ont augmenté de près de 1% sur un an. Les hausses les plus importantes concernent les petits logements : on est à 2% pour les T1 par exemple par apport à l'an dernier. Sans parler des charges. Beaucoup de familles se tournent désormais vers le logement social s'inquiète la confédération syndicale des familles du Bas-Rhin.

"Le logement c'est le premier poste sur le budget des familles" explique Grégoire Balast, chargé de mission logement au sein de la confédération. "Ce qu'on observe effectivement c'est que le prix du mètre carré locatif dans le parc privé aujourd'hui est surévalué donc les familles qui autrefois pouvaient devenir locataires dans le parc privé, ne peuvent plus y accéder aujourd'hui. On a de plus en plus de classes moyennes qui se tournent vers le logement social, ce qui créée un embouteillage" conclut Grégoire Balast.

La confédération milite donc pour une hausse des aides au logement, mais "ce n'est pas d'actualité " a déclaré ce lundi le ministre du logement Patrice Vergriete, qui préfère "valoriser l'offre de logement".