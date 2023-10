Crise de la pêche : "En tant qu'ancien marin-pêcheur je n'ai plus les moyens de manger du poisson"

France Bleu était au Guilvinec dans le Sud-Finistère ce mardi matin, pour une matinale spéciale "pêche en danger". L'occasion d'aller sous criée, à la rencontre des professionnels du secteur, comme Vincent Malgorn, salarié de l'entreprise de mareyage Laurent Daniel, en pleine découpe d'un thon rouge fraichement pêché. "J'aime beaucoup la découpe de poisson, c'est très intéressant. On apprend un peu de tout et c'est très diversifié. On ne fait pas toujours la même chose, donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble de tout le métier", résume cet ancien marin-pêcheur, originaire de Penmarc'h, inquiet pour l'avenir de la pêche en Bretagne.

ⓘ Publicité

"C'est une petite mort, se désole-t-il. Avant, il y avait beaucoup plus de bateaux, c'était vivant, ça bougeait de partout. Maintenant, c'est vide, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien". Effectivement, les acheteurs se comptent sur les doigts de la main, et les caisses jaunes sont éparpillées. La vente du matin s'élève à 14 tonnes, bien loin des tonnages d'il y a quelques années.

"Tout ce qu'on vit, c'est trois mois grâce aux touristes"

"Il y a très peu de poissons et c'est devenu très cher, donc ça devient compliqué aussi localement d'acheter du poisson, constate-t-il. Moi en tant qu'ancien marin pêcheur, je n'ai plus les moyens de manger du poisson, donc ça devient un gros problème". Vincent Malgorn a décidé de changer de vie, à contrecœur : "Je vais devenir peintre en bâtiment, car ce secteur n'est plus porteur. Et donc je préfère partir et changer carrément de branche parce qu'il n'y a plus rien".

loading