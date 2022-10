Pénurie de carburant : les infirmiers libéraux demandent la priorité à la pompe dans les Bouches-du-Rhône

L'incompréhension des infirmiers libéraux au réveil ce jeudi 13 octobre. Alors que le préfet des Bouches-du-Rhône a réquisitionné 7 stations service du département pour des métiers prioritaires, les infirmiers libéraux ne font pas partie de la liste. Une incompréhension pour Christophe Barcelo, président départemental de la fédération nationale des infirmiers, qui lance un appel au préfet sur France Bleu Provence.

La médecine de ville oubliée

"Jusqu'à hier nous avions 27 stations dans la région avec des files réservées aux professionnels libéraux, explique Christophe Barcelo. Mais cette nuit le préfet a réquisitionné des stations, en oubliant les professionnels de santé de ville, et en premier lieu les infirmiers libéraux."

"On a lu, relu, et on y est pas."

Les infirmiers libéraux dénoncent cette situation : "On a lu, relu, et on y est pas. Ni même les pharmaciens, les kinésithérapeutes, et toutes les professions de santé de ville." Le président départemental de la fédération nationale des infirmiers assure recevoir plusieurs appels de ses collègues qui ressentent un "sentiment d'abandon", comme lors de la première semaine de la crise sanitaire : "envoyés au front sans matériel."

La seule profession soumise à la continuité des soins

Un appel est donc lancé au préfet. "Ce n'est peut-être pas trop tard", déclare Christophe Barcelo. Il assure que chaque jour il recueille des témoignages d'infirmiers qui sont sur la réserve. "On est la seule profession à être soumis à la continuité des soins par le code de la santé publique." Si cette continuité n'est pas respectée, l'infirmier se met alors pénalement en danger. Le président assure que, désormais, les infirmiers libéraux sont contraints de renvoyer des patients vers les hôpitaux, ne pouvant plus se déplacer chez eux.

Sept stations concernées dans les Bouches-du-Rhône :