Crise des saisonniers : un restaurant de Palavas se tourne vers les seniors

Spatule en main, Philippe, le chef de cuisine du restaurant O bon vivre, remue sa soupe de poisson - agrémentée d'une touche de Ricard. A 63 ans, il n'a aucune envie de partir à la retraite : "Je compte travailler au moins jusqu'à 65 ans, puis continuer en temps partiel. Plus qu'une passion, c'est une drogue." Mais c'est aussi un calcul financier. Lorsqu'il a simulé le montant de sa retraite, Philippe s'est rendu compte qu'il gagnerait plusieurs centaines d'euros par mois en plus s'il travaillait encore quelques années.

ⓘ Publicité

loading

A ses côtés en cuisine, Marie, 66 ans, prend sa pause déjeuner. Il y a trois mois, elle a été embauchée comme saisonnière à O bon vivre. Elle avait pourtant pris sa retraite à 58 ans, en raison de son handicap, après être entrée dans le monde du travail à 14 ans. Mais avec 800 euros de pension mensuelle, elle vivait en permanence à découvert.

Elle a d'abord commencé par la plonge, puis est passée en cuisine. C'est sa première fois dans un restaurant. Avant, elle était cantinière. "Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe. Mais je rêverais de pouvoir passer l'été avec mes enfants et petits-enfants." Malgré sa prothèse à la hanche et ses chaussures orthopédiques, revenir au travail est son seul moyen d'améliorer son train de vie.

loading

Lorsqu'Aurélien, le patron du restaurant, a reçu les candidatures pour la saison, il a remarqué un changement parmi les profils. "Il y a de plus en plus de seniors qui cherchent à compléter leur retraite, et de moins en moins de jeunes." Selon lui, c'est une question de salaire. A l'heure actuelle, les restaurateurs paient trop de charges et n'ont donc pas les moyens de proposer des salaires plus élevés. Ils ne sont pas assez attractifs pour que les jeunes aient envie de se former, puis de travailler dans la restauration.