Crise des sous-marins : le site Naval Group d'Ollioules impacté

L'annulation par l'Australie d'un mégacontrat de 12 sous-marins impacte le site Naval Group d'Ollioules (Var). Une cinquantaine d'ingénieurs travaillaient sur cette commande depuis 2016. Des cellules de soutien psychologique et d'accompagnement RH sont d'ores et déjà mises en place.

En plus des conséquences diplomatiques, l'annulation du mégacontrat de 56 milliards d’euros pour fournir à l’Australie 12 sous-marins à propulsion diesel impacte l'entreprise Naval Group, spécialisée dans la construction navale de défense. Si le site de Cherbourg est directement touché (500 personnes travaillaient sur ce projet) l'inquiétude gagne également le site d'Ollioules (Var). Là, une cinquantaine d'ingénieurs étaient mobilisés depuis 2016 sur l'intégration du système de combat sur les sous-marins australiens.

Soutien psychologique et accompagnement RH

"Pour les équipes, ce n'est vraiment pas évident" explique Paul Lefrançois, délégué central CFDT et élu au CSE d'Ollioules. "Elles se sont énormément investies sur ce projet. Elles ont fait des sacrifices, elles ont fait beaucoup d'heures avec de grosses journées de travail et des déplacements en Australie. Et aujourd'hui, tout s'arrête. Elles ont vraiment un sentiment de gâchis" poursuit l'élu. Une cellule de soutien psychologique a d'ailleurs été mise en place. Et les ingénieurs sont d'ores et déjà suivi par les équipes des ressources humaines.

Philippe Emeriau, du syndicat UNSA, précise que "ces personnes pourraient être reclassées sur site sur d'autres projets en cours. Nous avons une charge de travail assez dense, donc ce serait possible. Mais s'il reste une interrogation : ces ingénieurs avaient fait le choix de travailler sur des projets internationaux, pourront-ils continuer à le faire ?" Le syndicaliste demande à "l'État français de relancer les négociations avec la Grèce et les Philippines qui souhaitaient nous commander des bateaux... Nous ne savons pas aujourd'hui où en sont les négociations."

Inquiétude pour les embauches et les salaires

Pour les syndicats, la rupture d'un tel contrat aura forcément des conséquences sur tous les sites de Naval Group, premier employeur privé du Var avec plus de 4.000 salariés à Toulon, Ollioules et Saint-Tropez. Jean-François Rodriguez, délégué Sud sur la base navale de Toulon, a "peur que l'emploi soit carrément gelé avec une répercussion sur les effectifs. Nous craignons également un gel des salaires et des conséquences sur les sous-traitants"

Le PDG de Naval Group doit s'exprimer ce mercredi matin lors d'un CSE prévu de longue date à Paris.