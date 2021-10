Crise des vocations dans la restauration : la hausse des salaires est "une des solutions"

Catherine Gil, directrice générale du Centre de formation des apprentis de Bordeaux Lac, envisage plusieurs solutions pour attirer de nouveaux salariés vers l'hôtellerie-restauration : hausse des salaires, mais aussi meilleurs conditions de travail et formation.

L'hôtellerie-restauration peine à recruter du personnel. C'était déjà une réalité avant la crise sanitaire, mais le COVID est venu accentuer la pénurie. Pour pallier le manque de salariés, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) propose d'augmenter les salaires de 6 à 9% dans la profession. "C'est une solution, pas la seule", commente Catherine Gil, directrice générale du Centre de Formation des Apprentis (CFA) de Bordeaux Lac. Elle plaide aussi pour des évolutions en terme de conditions de travail, "comment rendre compatible une vie professionnelle et une vie personnelle", et sur "l'évolution professionnelle, l'évolution des compétences pendant le temps de travail".

Cette "crise d'intérêt" pour la profession, Catherine Gil la constate au CFA, notamment pour le service en salle. Le niveau de recrutement n'est qu'à 70% de ce qu'il était il y a deux ans. "C'est le rôle du CFA, explique-t-elle, d'attirer des jeunes, de les maintenir en formation" en travaillant notamment sur l'image de ces métiers, et d'assurer l'insertion de ces jeunes dans le milieu professionnel. D'autant que, selon Catherine Gil, "l'avantage de cette crise, c'est qu'un jeune qui sort avec un diplôme dans la restauration, il a l'embarras du choix pour trouver un poste".