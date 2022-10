Crise du bio : à Rennes, Scarabée Biocoop placée en redressement judiciaire

C'est une nouvelle conséquence de la crise de la filière biologique en France : la société coopérative Scarabée Biocoop, qui possède 13 magasins et 2 restaurants Pique prune sur l'agglomération de Rennes , a été placée mercredi 26 octobre en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes. 230 salariés travaillent sur les différents sites.

ⓘ Publicité

Un chiffre d'affaires en baisse

Un redressement judiciaire n'est pas une liquidation, c'est un feu orange donné par le tribunal de commerce à la société coopérative. La situation des 13 magasins, situés à Rennes, Cesson-Sévigné, Saint-Grégoire, Bruz et Vern-sur-Seiche, et des deux restaurants n'est pas bonne. En juin 2022, un restaurant et un laboratoire ont déjà fermé. Depuis la rentrée, la vente de produits bio n'est pas repartie, le chiffre d'affaires baisse encore. Une restructuration est donc inévitable, sans en connaitre encore les contours. La procédure de redressement judiciaire, qui s'étale sur 3 périodes de 6 mois chacune, laisse du temps à Scarabée Biocoop pour trouver des solutions. Ses dettes sont gelées et un mandataire a été nommé par le tribunal. "On va être plus serein sur les décisions à prendre" explique Isabelle Baur, présidente du directoire, joint par France Bleu Armorique "Scarabée existe à Rennes depuis 40 ans et a permis le développement du bio, du commerce équitable et de la saisonnalité des produits alimentaires".

Une crise persistante

Après des années de croissance, le bio est en crise en France après la surchauffe du début de la pandémie de Covid-19. Des produits jugés trop chers par le consommateur, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation sont autant de facteurs en défaveur du bio. La multiplication des labels créent aussi de la confusion auprès du consommateur au détriment du logo AB avec la petite feuille dont les règles sont les plus strictes en terme environnemental. Ce sont autant de défis à relever pour la filière biologique.

On a toute notre raison d'être. Il ne faut pas qu'on abandonne notre projet de base - Isabelle Baur

La présidente du directoire Scarabée Biocoop lance un appel à ses adhérents et ses consommateurs pour qu'ils restent fidèles au réseau Scarabée Biocoop. "On a besoin de nos sociétaires" clame Isabelle Baur qui rappelle que 23% de produits vendus par la société coopérative proviennent de circuits courts.