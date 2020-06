Crise du Covid-19 : l'emploi repart doucement mais sûrement en Occitanie

Le Covid-19 provoque une crise dans notre pays on le sait et l'Occitanie n'est pas épargnée, mais les offres d'emploi chez Pôle emploi ont triplé et plusieurs secteurs recrutent.

Le Covid-19 entraîne une crise économique sans précédent en France, et notamment en Occitanie. Selon les derniers chiffres de Pôle emploi, qui datent de fin mai, en deux mois, il y a eu 100.000 chômeurs en plus dans notre région. Dans le détail, en avril 2020, il y avait 444.800 demandeurs d'emploi de catégorie A (c'est à dire sans emploi au cours du mois et qui en recherchent effectivement un). L'augmentation du chômage entre mars et avril s’élevait ainsi à 21,7%. Et aucun département de Midi Pyrénées n'est épargné. Malgré tout, l'emploi semble repartir doucement mais sûrement dans notre région.

Du mieux dans le commerce, l'aide à la personne et le bâtiment

Ainsi Serge Lemaitre, directeur régional de Pôle emploi Occitanie, assure que des offres d'emplois recommencent à être proposées. Elles sont passées de moins de 400 au plus fort de la crise à 1.100 chaque jour environ ; c'est encore inférieur à la normale (1.400 par jour) mais clairement il y a du mieux. Parmi les secteurs qui réembauchent : le commerce et l'aide à la personne. Roland Delzers, le patron de la Capeb ( la confédération des petites entreprises du bâtiment en Occitanie), maçon à Beaumont de Lomagne, assure de son côté que l'activité a repris à plus de 90% dans le bâtiment.

Roland Delzers est le patron de la Capeb ( la confédération des petites entreprises du bâtiment) en Occitanie Copier

Alors évidemment, cela reste compliqué dans l'industrie notamment aéronautique même si à ce jour près de 60% des entreprises de la région disent être revenues à un niveau normal d'activité, ce qui est encourageant, nous dit Stéphane Latouche, le directeur de la banque de France en Occitanie. Par ailleurs, plus de 4.000 entreprises ont été créées le mois dernier dont 1.200 en Haute Garonne.

Moins de recours au chômage partiel

Concernant le chômage partiel, qui concerne les salariés en poste, ils étaient plus de 6 sur 10 concernés au plus fort de la crise, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt 4 sur 10 selon les chiffres de juin de la Direccte.