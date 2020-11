Crise du Covid 19 : les TP appellent les collectivités à maintenir les commandes publiques en 2021

Les conséquences de la crise de la COVID 19 sur les entreprises sont nombreuses et elles vont laisser des traces. Le directeur régional de l'entreprise de TP SETEC et nouveau président de la Fédération Régionale des Travaux Publics, Christian Bodin est inquiet. Si son entreprise la SETEC se porte bien malgré un chiffre d'affaires en baisse, le secteur des TP est sous la menace de la crise sanitaire via les contaminations au sein des entreprises et à terme d'une baisse d'activités économique encore accentuée.

Pour l'instant la SETEC - basée à Diors et qui emploie 160 salariés et 35 intérimaires sur les sites de Diors, Vierzon et Orval dans le Cher - n'a pas recours au chômage partiel. Aucun intérêt puisque le secteur continue de travailler et que les carnets de commande sont remplis, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Mais les entrepreneurs des TP craignent la baisse des appels d'offre, la crise sanitaire pose en effet problème en rendant les futures élections territoriales incertaines. Par ailleurs les capacités d'investissement pourraient être grevées par des budgets plombés par la crise sanitaire.

Malgré une belle reprise d'activité après le premier confinement, les entreprises de travaux publics attendent donc des nouvelles rassurantes et espèrent que les exécutifs de collectivités territoriales ne se montreront pas trop frileuses en 2021. Une baisse des investissement aurait en tout cas de graves conséquences prévient Christian Bodin. Le président de la Fédération Régionale des Travaux Publics en Centre Val de Loire rappelle que le secteur représente en région 630 entreprises, et 10 000 salariés pour un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliards d’euros .