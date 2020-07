Crise du Covid-19 : un restaurateur de l'Yonne décidé à s'engager juridiquement contre son assureur Axa

Restaurateurs versus assureurs : le combat entre les deux parties pourrait laisser présager à une lutte du pot de terre contre le pot de fer.

« Assigner Axa en justice qui est un gros poisson, on n'a tendance qu'à en parler. En plus, c'est un coût », confie Didier Barjot, gérant du restaurant la Farandole gourmande à Auxerre.

D'un côté, les professionnels de la restauration poussent un cri de survie pour exhorter leurs compagnies d'assurance à couvrir les pertes d'exploitation, conséquence fâcheuse de l'épidémie de coronavirus entraînant la fermeture de leurs établissements du mois de mars au mois de juin. De l'autre, les assureurs (Axa, MMA, GMF, MAF, Groupama, pour ne citer qu'eux) ne renâclent pas totalement à l'idée de donner un coup de pouce. À l'image de cet accord trouvé mardi 30 juin par Axa avec plusieurs centaines de restaurateurs en France.

Pour autant, les exemples de restaurateurs qui ont déjà engagé des poursuites contre leurs assureurs se multiplient. Stéphane Manigold, propriétaire de quatre restaurants à Paris, a assigné Axa devant le Tribunal de commerce de Paris au mois d'avril. Une audience opposant Axa et le gérant d'une brasserie bordelaise s'est également tenue jeudi 2 juillet au Tribunal de commerce de Bordeaux.

« L'histoire de M. Manigold nous a ouvert les yeux »

Didier Barjot est prêt à laisser la justice trancher dans le litige qui l'oppose à son assureur. Ses avocats et sa comptable l'ont rassuré en lui annonçant que sa police d'assurance couvre bien ses pertes d'exploitation en cas d'épidémie. « On devrait nous couvrir ces pertes d'exploitation pour un maximum de 6 mois. Et puis, on s'aperçoit que de jours en jours, quand Axa relit les contrats, ils vont plus à la négociation donc c'est qu'il y a quelque chose là dessous. »

Malgré les aides de l'État pendant et après le confinement, Didier Barjot n'a eu d'autres solutions que de se séparer de son chef-cuisinier en mai dernier. © Radio France - Lucas Archassal

« L'histoire de M. Manigold nous a ouvert les yeux. Si l'on n'a pas un petit espoir, on n'y serait jamais allé. Mais l'espoir grandit », raconte le restaurateur auxerrois. Il estime ses pertes d'exploitation mensuelles à 28 500 euros depuis le mois de mars. « C'est ce que je demande à Axa, pas plus, pas moins. C'est comme si on venait à brûler : on devrait avoir les mêmes droits en cas d'épidémie », indique-t-il.

« Les négociations avec Axa durent depuis deux mois, il va falloir que ça prenne fin dans peu de temps, sinon nous ne serons plus là pour en parler. » Didier Barjot, gérant de la Farandole gourmande.

Pour le moment, son assureur lui a fait une proposition de dédommagements insuffisante. « Je leur ai dit : "Au moins, aidez-nous avec nos charges fixes [9 000 euros par mois, NDLR] sur les six prochains mois, ou moins, si l'activité repart". En fin de compte, ils n'ont voulu négocier que 8 000 euros pour les six mois. »

Son restaurant et magasin de traiteur en survie

Avant la crise due à l'épidémie de coronavirus, Didier Barjot parvenait plus ou moins à s'en sortir. « Mais entre mars et mai, il n'y avait aucune entrée d'argent. Et une TPE [très petite entreprise, NDLR] comme la mienne n'a pas trois voire six mois de trésorerie comme ça. » Les aides de l'État et des collectivités locales ont quelque peu amélioré les affaires du restaurateur auxerrois. Malgré tout, « je me suis séparé d'un de mes employés [en mai dernier], c'était mon chef en plus. Et nous sommes tous, restaurateurs, très touchés sur le plan social également. Ca nous fait pas plaisir de se séparer de quelqu'un. »

« Dans le temps, si l'activité ne repart pas, ce sera peut-être une autre personne [dont il devra se séparer, NDLR], puis une autre, jusqu'à ce qu'on puisse rééquilibrer cette trésorerie. »