Crise du Covid : les chiffres de l'emploi en Ile-de-France

Pole Emploi Ile-de-France faisait ce mardi 2 mars devant la presse son bilan 2020, avec des chiffres très alarmants, notamment 100 000 chômeurs de plus en un an dans la région avec des jeunes extrêmement touchés.

Globalement, la crise sanitaire a frappé l'économie et donc le marché de l'emploi, en France. Le pays compte plus de 300 000 chômeurs supplémentaires par rapport au début de la crise sanitaire, mais parmi eux un tiers viennent de la région Île-de-France. Pole Emploi a fait un point régional ce mardi 2 mars en se projetant vers l'année à venir.

100 000 chômeurs en plus

Rien de plus logique qu'une hausse du chômage dans la région la plus peuplée de France, pays touché comme les autres par une crise économique. On comptait au 1er janvier 2021 cent mille chômeurs de catégorie A supplémentaires par rapport au 1er janvier 2020 (plus de 750 000 chômeurs au total).

+ 25% du nombre de jeunes

Les moins de vingt-cinq ans au chômage en catégorie A sont beaucoup plus nombreux : 25% de plus qu'il y a un an, une augmentation supérieure aux autres tranches d'âge. Cette augmentation se fait encore plus forte et violente à Paris et dans les Hauts-de-Seine (92) où elle dépasse 30% en un an. Tous les diplômés sont concernés, sans distinction, même ceux qui ont Bac +2 ou plus.

Perspective 2021

"Personne ne sait ce qui va se passer dans ce contexte mais on peut simplement faire de notre mieux pour accompagner les demandeurs vers un retour à l'emploi rapide" a déclaré Nadine Crinier, directrice de Pole Emploi dans la région. Cela passe notamment par la formation, avec l'apparition d'un plan à court terme intitulé "je veux me former en Ile de France". Certains secteurs embauchent, malgré la crise, notamment le BTP, la santé, le commerce de proximité.