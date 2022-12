Crise du logement au Pays Basque : il faut construire davantage selon Bouygues immobilier

La crise du logement ne date pas d'hier au Pays Basque. Mais elle a pris de l'ampleur depuis le premier confinement du printemps 2020. Les prix au mètre carré atteignent des sommets. Pour y remédier, "il faudrait pouvoir construire davantage. Il n'y a que comme cela que nous pourrons répondre à la demande" estime Arnaud Dunoyé, directeur de l'agence Côte Basque & Landes de Bouygues immobilier . Il regrette que la production de logements neufs par les promoteurs immobiliers ait diminué depuis 2019 : "elle a été divisée par deux en trois ans et demi".

Le jeu de l'offre et de la demande

"Là où on avait une production d'à peu près 2.000 logements sur la côte et le sud des Landes, aujourd'hui on est à moins de 1.000 logements par an" poursuit Arnaud Dunoyé. Sans compter la hausse des prix des matériaux, l'augmentation des taux de crédits, "cela devient très compliqué de se loger au Pays Basque" admet le promoteur. "Il y a beaucoup de demande et très peu d'offres. Donc forcément, l'équation est vraiment très difficile."

Recours abusifs

Ce n'est pas le nombre de permis de construire octroyés qui fait baisser la production de logements neufs. "Les permis sont bloqués par certains qui font des recours plus ou moins abusifs" explique Arnaud Dunoyé. "Et cela bloque aussi la production, alors que cela pourrait faire baisser les prix de vente."

Partenariat public / privé

Pour construire du logement , un partenariat public/privé est nécessaire tant pour les bailleurs sociaux que pour les promoteurs immobilier. "Nous n'avons pas les moyens de faire du 100% social" s'écrie Claude Olive, président de l'Office 64 de l'Habitat et maire d'Anglet. C'est avec un tel partenariat que la résidence Kalypso a vu le jour à Anglet. La résidence est composée de 75 appartements dont 40% de logement social, et de 2.000 m² de surface commerciale. La société Bouygues immobilier a investi plus de neuf millions d'euros pour transformer cette ancienne friche, le long de la RD810. Les 44 appartements en accession libre étaient tous vendus avant le début du chantier en février 2020 au prix de 5.000€/m². L'Office 64 de l'Habitat a contribué à hauteur de 3.9M€ pour pouvoir proposer 31 logements locatifs sociaux : à partir de 208€/mois pour un T1 jusqu'à 842€/mois pour un T5.

