Crise du logement au Pays basque : une association propose un "livret logement" local comme solution

Une nouvelle solution pour lutter contre la crise du logement au Pays basque . C'est ce que propose l'association Etxalde , qui lance un "livret logement" dédié aux habitants et entreprises du territoire. Il doit, grâce à l'acquisition d'immeubles en commun, "permettre à chacun d'être acteur du logement".

"Le principe, c'est que Etxalde, qui est une coopérative, achète des biens immobiliers", explique le président de l'association Beñat Etchebest . Et "pour financer ces opérations, nous avons besoin de la trésorerie que les gens ont chez eux".

Si un habitant du Pays basque est intéressé, il doit d'abord donner une "part sociale", qui engendre un abattement fiscal de 25%. "Quelqu'un qui met 1 000 euros fera une économie de 250 euros", illustre Beñat Etchebest. Cette première somme d'argent permet à l'investisseur de devenir sociétaire de la structure, c'est-à-dire "acteur et décideur" au sein d'Extalde.

"Prioriser" la population locale

Après cette phase d'adhésion au "livret logement", le nouveau sociétaire peut ensuite "donner de la trésorerie", pour laquelle il aura un taux de "rémunération annuelle compris entre 1 et 5%" selon sa durée d'engagement, précise le président de l'association. "Donc la personne met ses fonds, et Etxalde les gère, les optimise". "C'est un investissement complètement sécurisé, puisque c'est de l'immobilier au Pays basque. À part l'or, on ne connaît rien de plus intéressant" financièrement, assure Beñat Etchebest.

Quant à ceux qui habiteront ces logements, l'association veut donner "la priorité à l'ancienneté sur le territoire. On veut sécuriser la population locale", ajoute le président d'Etxalde. En achetant des immeubles en commun, "on garantit que ce ne sera ni des résidences secondaires, ni des Airbnb". "En se réappropriant ainsi le territoire, on fixe aussi des populations. On créé ce qu'on appelle de 'la sédentarité choisie'."

Grâce à ce "livret logement", les investisseurs pourront aussi "protéger leur avenir et leurs intérêts familiaux", conclut Beñat Etchebest. Etxalde souhaite en effet permettre la transmission des biens à travers son dispositif : "Si quelqu'un met 100 000 euros dans le livret, et qu'il décède, ses 100 000 euros seront pour ses enfants."