Crise du logement : des professionnels de l'immobilier en Mayenne parlent de bombe sociale

Les banques refusent de plus en plus de prêts immobiliers, les courtiers affirment que 45% des dossiers ne passent plus. La faute aux taux d'usure, le taux maximal, fixé et actualisé par la Banque de France tous les trimestres, auquel les établissements bancaires ont le droit de prêter. Yannick Borde est le président du réseau immobilier Procivis, il est également maire de Saint-Berthevin dans l'agglomération lavalloise, il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce mercredi 7 juin.

"La situation est paradoxale, ce n'est pas seulement dû au financement. Ce qui se passe dans le logement depuis très longtemps, c'est qu*'on ne construit pas assez, quand il n'y a pas assez d'offres et bien ça pose un problème, l'État a une vision très budgétaire du logement*, estime Yannick Borde. On a une offre insuffisante, et ça ne concerne pas seulement les grandes métropoles, à Laval, regardez ce qu'il y a comme logement à louer ou à vendre à court terme, il n'y a rien."

La France face à la vitrification du parc locatif

Aujourd'hui, les gens qui sont locataires ne changent plus de logement, un phénomène qui pose problème pour Yannick Borde, maire de Saint-Berthevin et président du réseau immobilier Procivis : "Que ce soit dans le logement social ou privé, on a abimé l'accession à la propriété donc les gens restent locataires. Il y a des raisons de financement, mais aussi la suppression déguisée du prêt à taux zéro, le gouvernement dit qu'il a sauvé le prêt à taux zéro mais il l'a concentré sur les collectifs et plus les maisons individuelles, alors que chez nous, l'accession à la propriété elle se fait en maison individuelle, et puis on le recentre sur les grandes métropoles ce qui est une hérésie à la fois économique et sociale."