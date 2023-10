Crise du logement et du bâtiment : les professionnels demandent un plan d'urgence au gouvernement

Il faudrait construire 10.000 logements par an en Gironde pour répondre à la demande estiment les professionnels de l'immobilier et du bâtiment. Or, selon leurs chiffres, ils en ont construit 8000 l'an dernier, et atteindront péniblement les 6000 cette année. Ce qui explique en partie la situation très tendue que nous connaissons actuellement sur le marché de la vente comme de la location.

D'énormes difficultés pour les acheteurs à obtenir un prêt

Toujours selon leurs chiffres, un girondin sur deux qui veut acheter est coincé faute de financement ces derniers mois parce qu'ils ne cochent pas toutes les cases pour obtenir un prêt bancaire. Conséquence directe : les constructions de logements collectifs sont à l'arrêt, puisque la règle est claire pour les promoteurs : ils ne lancent la construction d'une résidence que lorsque 50% au moins des appartements sont vendus. Seuil fixé là encore par les banques pour limiter les risques. Moins d'acheteurs, cela veut donc dire moins de constructions, donc moins de logements disponibles, y compris pour les girondins qui cherchent à louer, par ricochet.

Pour ces professionnels, il faut vite assouplir les conditions d'accès au prêt

Pierre Vital, président de la fédération des promoteurs immobiliers de la Nouvelle-Aquitaine, le problème ce n'est pas tellement la hausse des taux d'intérêts : "C'est très élevé d'être à 4,5 ou 5%, pour autant on a connu bien plus par le passé. Le problème c'est plutôt les critères d'octroi des crédits. C'est le taux d'endettement, fixé aujourd'hui à 35% sans prendre en compte les recettes locatives, donc on ne prend pas le reste à vivre. Et puis il y a le délai. On sait aujourd'hui que la durée d'un crédit c'est 8 ans, donc même si vous faites un crédit à 15 ou 20 ans, vous allez en moyenne revendre au bout de 8 ans. Et aujourd'hui c'est bloqué à 25 ans. On a vu en Angleterre que ça passait à 40 ans, c'est un moyen de resolvabiliser les gens. Il faudrait jouer sur les deux leviers."

Autre idée, ciblant cette fois les logements existants, afin de répondre à la pénurie très forte : la fédération nationale de l'immobilier -la FNAIM- plaide elle pour un report du calendrier de la loi "Climat et Résilience" visant à accélérer la rénovation des logements considérés comme des "passoires thermiques". Selon elle, cette mesure a pour conséquence d'exclure du marché locatif énormément de logements classés de "E" à "G". Selon les estimations de l'observatoire national de la rénovation énergétique, 5,2 millions de logements pourraient ainsi quitter le parc locatif d'ici 2034, alors même qu'on construit de moins en moins.