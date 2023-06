Crise du logement : le parcours du combattant des Girondins en recherche de location

C'est presque devenu un lieu commun : se loger en région bordelaise, c'est compliqué. Pour acheter comme pour trouver une location, il y a toujours plus de demandes que d'offres. C'est en partie parce que les constructions ne suivent pas : le nombre de chantiers lancés baisse de 40% par rapport à l'année dernière en Gironde, et pour ce qui est déjà construit, les prix continuent d'augmenter. Résultat : les délais d'attente pour trouver un toit n'en finissent pas de s'allonger.

La galère des locataires

Cela fait deux ans que Cindy, son mari et leurs trois enfants cherchent une maison à Vayres, près de Libourne. Pas le choix : leur propriétaire a décidé de vendre leur ancienne location. Mais avec un seul salaire, et sans garant, c'est mission impossible. "Les agences nous refusent d'office, tout simplement, parce que notre dossier n'est pas assez solide, raconte la mère de famille. J'ai aussi monté un dossier de logement social et un recours Dalo, mais on est en attente, depuis des mois ça ne bouge pas."

Alors, depuis 18 mois toute la famille s'empile dans un gîte de trois pièces, à Vayres. Une solution plus petite, et plus chère, que leur ancienne location. "Mon petit dernier a 5 ans, il doit dormir dans le salon. Comme toutes nos affaires sont au garde-meuble depuis deux ans, il n'arrête pas de nous réclamer ses jouets... ça commence à être vraiment long", soupire Cindy.

Et c'est long aussi pour ceux qui cochent toutes les cases. Nicolas et sa femme ont passé 4 mois à dormir chez des amis et de la famille avant de trouver une maison à Bordeaux, malgré deux salaires et des garants solides. "On pensait qu'avec notre dossier, ça se passerait bien. Mais impossible de trouver : les logements neufs ne nous sont pas accessibles parce qu'on gagne trop d'argent, les autres sont souvent attribués aux connaissances des propriétaires...", regrette-il.

L'offre de logements sociaux saturée

Le parc de logement sociaux est particulièrement tendu : il faut en moyenne attendre deux ans et demi pour se voir attribuer un logement en Gironde , selon le bailleur principal Domofrance.

Et même les dossiers prioritaires patinent, comme celui de Sabine, habitante de Pessac. Aide soignante, 3 enfants à charge, une expulsion en vue : son dossier de logement social devait être en haut de la pile. "Mais les mois passent, et personne ne rappelle", raconte-elle.

Elle a pourtant mis toutes les chances de son côté, en renseignant toutes les communes de la métropole en gage de bonne volonté, et en demandant des rendez-vous avec les élus locaux : "Sinon, vous restez seulement un numéro au milieu de 10.000 demandes, explique-t-elle. Je leur ai dit : faites quelque chose, je ne veux pas dormir sous un pont !"

Ce n'est qu'un an après sa demande que le téléphone finit enfin par sonner. Une conseillère d'un bailleur social lui propose un T3 à Bègles. Il n'y pas de chambre pour son fils, mais Sabine saute sur l'occasion : "Elle m'a dit, prenez le, sinon vous redescendez tout au bas de la pile..."

En Gironde, 65.000 personnes sont sur liste d'attente pour des logements sociaux selon Domofrance.

Manque de logements

Une crise qui s'explique notamment par l'inflexion du nombre de construction de logements neufs dans un département particulièrement attractif, où de nouveaux actifs viennent s'installer chaque année. Entre 2021 et 2022, le nombre de constructions chute : on passe de 7.000 à 4.000 chantiers lancés, alors que le nombre de logements autorisés est stable. En cause : des tensions locales, l'augmentation du prix des terrains, mais aussi celle du prix des chantiers.

En un an, le prix des tuiles a par exemple augmenté de 29% selon la Fédération du Bâtiment de Gironde , qui estime également que 48.000 logements sociaux sont en attente de construction dans le département.

Une tension qui se répercute sur les professionnels de l'immobilier. Dans son agence rive Droite à Bordeaux, Laure Vinolo croule sous les dossiers : "En moyenne, un bien que nous rentrons sur notre site internet part en 48, 72 heures. On a une trentaine d'appel pour chaque annonce. C'est très compliqué, parce que les prix s'envolent, et il y a de moins en moins de logements disponibles." Elle compte embaucher deux personnes de plus pour tenir le rythme.