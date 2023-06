Crise du logement : les annonces du gouvernement jugées "très décevantes" par la région Bretagne

Les annonces sont "très décevantes", estime la région Bretagne : ces mesures annoncées par le gouvernement pour agir sur la crise du logement . Première mesure, le prêt à taux zéro, prolongé jusqu'en 2027 pour l'ancien dans toutes les zones sous condition de rénovation énergétique, et pour le logement neuf collectif uniquement en zone tendue. Et le problème, c'est qu'aucune commune de la liste ne se situe en Bretagne : "La Bretagne n'est toujours pas classée en zone tendue", relève Laurence Fortin, vice-présidente de la région Bretagne, en charge des territoires, de l'économie et de l'habitat. "Mais ce qu'on demandait, c'était de nous passer du zonage. Ce qu'on voit, c'est que sur les 35.000 communes qu'il peut y avoir en France, il y en a 1.200 qui sont en zones tendues... Aucune en Bretagne ! Alors que les dispositifs vont demain les concerner."

Le successeur du Pinel concernera-t-il la Bretagne ?

Autre source de mécontentement : le dispositif Pinel qui va s'arrêter fin 2024. Il permet aux particuliers d'investir dans des logements neufs, avec un loyer capé, en échange de déductions d'impôts. Mais il est inefficace, estime le gouvernement, qui à la place veut soutenir le "logement locatif intermédiaire", pas social, mais à loyers modérés. Le dispositif là aussi sera réservé aux zones tendues, mais avec une centaine de communes concernées en plus.

La région y voyait une "efficacité" et regrette qu'il ne soit pas étendu à toute la France. "Sur les zonages tendus, il y aura une centaine de communes de plus, pour le moment aucune en Bretagne, demain peut-être cinq, dix ? Ce n'est pas ça qui va répondre à la problématique. Et il n'y a pas que des tensions sur un seul territoire. Il suffit d'aller à Vannes, à Saint-Brieuc, à Fougères, à Rennes, à Brest pour se rendre compte que la question du logement est très hétérogène. Mais tous les territoires sont concernés."

La fin aussi du Pinel breton

En Bretagne, un "Pinel breton" est expérimenté depuis deux ans, avec des zones éligibles fixées par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Il s'applique, jusqu'à fin 2024 également, dans 58 communes bretonnes : des quartiers de Brest, Guilers, le Relecq-Kerhuon, Quimper, Concarneau, Pluguffan, Quéven, Lorient, Hennebont, Lannion, Auray, Quiberon , Plescop, Vannes, Séné, Plérin, Saint Brieuc, Ploufragan, Dinard, Saint Malo, Pleurtuit, Cancale, Fougères, Vitré, Liffré, Melesse, Noyal-sur-Vilaine, Bain-de-Bretagne, l'agglomération de Rennes...

Fiscalité des meublés de tourisme

Elisabeth Borne, la première ministre, demande aussi aux ministres "d'étudier" la remise à plat de la fiscalité des locations, notamment des meublés touristiques accusés d'aggraver la crise du logement partout en France, pour déboucher "dans le prochain projet de loi de finances". Pour Laurence Fortin, "ce sont des décisions essentielles, il s'agit vraiment de soutenir le logement pour habiter à l'année ceux qui vivent et travaillent sur nos territoires."