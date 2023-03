Crise du logement : "Ma commune est en danger" selon le maire d'Arès

5.000€ de mètre carré pour une maison, 4.000€ pour un appartement, Xavier Daney, maire d'Arès sur le Bassin d'Arcachon alerte sur la problématique du logement. Entre forte hausse des loyers et difficultés à trouver des espaces constructibles, il n'arrive plus à loger les nouveaux habitants. "Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à loger nos jeunes, nous allons fermer une classe l'année prochaine et peut-être même deux explique le maire. Nous manquons de locatif sur notre territoire et l'accession à la propriété est telle aujourd'hui que les jeunes couples ne peuvent plus s'installer et ne peuvent plus rester sur le territoire tout simplement. Et d'enfoncer le clou, oui, effectivement, c'est un cri d'alarme !"

"Ma commune aujourd'hui est devenue une commune en danger puisqu'elle continue à vieillir" Xavier Daney qui dit vouloir accueillir des jeunes garder ses jeunes sur le territoire. Arès est la plus petite ville du bassin d'Arcachon et veut construire mais n'envisage pas des constructions sur deux ou trois quatre étages. "Je n'ai pas eu une journée sans avoir au moins deux demandes de logement avoue Xavier Daney on ne peut plus garder nos jeunes, on ne peut plus garder l'emploi, on deviennent des villes mouroirs. Et ça, pour un territoire, c'est pas acceptable. Nous avons aujourd'hui une petite opération de 24 logements dont huit logements sociaux, avec du rez-de-chaussée et un étage. Nous voulons conserver nos jeunesse, notre jeunesse, mais également nous voulons conserver ce qui fait l'âme de notre village."

