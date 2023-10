Crise du logement : Montaigu-Vendée passe en "zone tendue"

Ce mardi 3 octobre, le gouvernement a annoncé le passage de 154 communes supplémentaires en France en "zone tendue", dans les villes dans lesquelles l'offre de logements est bien trop inférieure à la demande. En Loire-Atlantique et en Vendée, de nombreuses communes du littoral sont concernées, mais aussi des villes moyennes, dans les terres, comme Ancenis, Cholet, Les Herbiers et Montaigu-Vendée, qui subit de plein fouet cette crise du logement.

ⓘ Publicité

Les communes concernées par la "zone tendue" auront notamment la possibilité d'accueillir des "logements locatifs intermédiaires", accessibles aux classes moyennes avec des loyers 10 à 15% plus bas que le marché, sans pour autant être des logements sociaux. Elles permettent également aux potentiels acheteurs immobiliers de bénéficier de prêts à taux zéro.

"On a vraiment galéré pendant un an"

Arrivée de La Réunion, Marie-Sylvie a guetté les annonces et passé des coups de téléphone pendant un an. "C'est assez cher. Quand on vous demande de payer trois fois le loyer, et qu'il est à 750 euros, on ne peut pas. On a vraiment galéré pendant un an", raconte-t-elle. Jusqu'à enfin pouvoir emménager dans un T2 à 500 euros il y a trois mois "juste là en face de l'église. Je ne risque pas de bouger !" Pour Arnaud, la solution a été de s'éloigner. Ce commerçant habite à Belleville-sur-Vie, à 20 minutes là. "Tous nos clients nous en parlent. C'est très complexe, beaucoup de gens nous demandent si on connait des appartements à la location. On le voit même avec les étudiants, avant, d'une année sur l'autre, ils rendaient leur logement. Maintenant, ils le gardent et payent les mois d'été, par peur de ne pas en retrouver."

L'offre est trop faible par rapport à la demande. "On a une à deux demandes de location chaque jour, raconte Alicia, agente immobilière. On est entre La Roche et Nantes, et puis les entreprises du coin recrutent beaucoup. Tout le Nord Vendée est malheureusement impacté par cette demande." Passer en "zone tendue" permettra de réduire le préavis de trois à un mois, ce qui "fluidifiera et accélèrera certaines choses" pour la professionnelle. Mais il faut aussi construire de nouveaux logements. La mairie prévoit plus de 1.200 logements neufs construits d'ici à 2026, dont 240 logements sociaux.

loading