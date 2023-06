Crise du logement neuf en Indre-et-Loire : les annonces du gouvernement, un "coup de hache" pour le bâtiment

L'assemblée générale de la Fédération Française du Bâtiment 37 se tient ce jeudi 22 juin à Tours. Une réunion des professionnels du secteur très remontés contre les annonces dévoilées le 5 juin dernier par le gouvernement. Parmi les mesures, il est notamment prévu la prolongation du prêt à taux zéro avec de fortes restrictions, mais aussi la fin du dispositif Pinel qui permettait jusque-là d'acheter tout en bénéficiant d'avantages fiscaux.

Ces annonces sont "non seulement un coup de massue, alors qu'on a travaillé de concert avec le gouvernement sur le Conseil National de Refondation du logement pendant sept mois. La profession a fait 19 propositions. Aucune proposition n'a été retenue. La conclusion est tombée le 5 juin et qui va complètement à l'encontre. Elisabeth Borne nous parle de coup de rabot, je parlerais plus de coup de hache dans le bâtiment", précise Stéphane Pouëssel, président de la Fédération du Bâtiment 37, invité de France Bleu Touraine, ce jeudi 22 juin.

Le professionnel critique ainsi ce prêt à taux zéro qui permettait aux primo-accédants d'accéder à la propriété, notamment en campagne. 35 000 communes de France le permettaient. "Aujourd'hui, ce prêt a été plus que raboté puisqu'on ne peut plus le faire que sur les zones tendues et seulement dans du collectif. Ce qui fait que l'on va avoir une baisse de la commande, des concitoyens qui n'auront plus accès à ce taux zéro."

Des emplois du secteur en danger

Des annonces et une crise du logement neuf qui auront des conséquences sur l'emploi dans le secteur du bâtiment. " Grosso modo, un logement, c'est deux emplois. Aujourd'hui, avec la baisse de ces accompagnements entre à 200 à 300 000 pertes d'emploi en France pour 2024-2025. On a jamais connu cela sur le logement. On est laissé en rase campagne par le gouvernement. Aujourd'hui, on n'attend plus rien du gouvernement. on va se tourner vers les députés et qui doivent prendre leurs responsabilités", précise Stéphane Pouëssel.

