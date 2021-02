Crise économique : des avocats toulousains au chevet des chefs d'entreprises en difficulté

Afin d'aider les entreprises plongées dans la difficulté, le Tribunal de commerce de Toulouse va mettre en place un service gratuit pour conseiller et accompagner les chefs d'entreprises dans leurs démarches.

Comment limiter les défaillances des petites entreprises dans les mois à venir ? C'est tout l'enjeu du Point Justice qui s’ouvre mercredi 3 mars au Tribunal de commerce de Toulouse. Ce dispositif propose une consultation gratuite avec un avocat d’affaires et un juge spécialiste de la prévention des difficultés des entreprises.

Anticiper la crise

Cette initiative, c'est le fruit d'un partenariat entre le Barreau de Toulouse, le Tribunal de Commerce et le Conseil départemental de l’accès au droit, cet organisme public qui permet à chaque citoyen d'obtenir une assistance dans ses démarches judiciaires.

Le maître mot de cette opération unique en France, c'est "anticipation". Oui, anticiper la crise car le plus dure reste à venir selon Pierre Dunac, bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse : "C'est ce qu'on imagine, c'est vrai que l'avenir paraît économiquement sombre avec la reprise notamment du remboursement des échéances pour les entreprises."

On peut imaginer qu'avec le tissu économique de la ville de Toulouse et de ses environs, la demande sera forte.

C'est pour cette raison qu'une vingtaine d'avocats spécialistes se tiennent prêts à conseiller les chefs d'entreprises qu'ils soient artisans, commerçants, professions libérales, ou agriculteur. Ce service gratuit se tiendra tous les premiers mercredis du mois au Tribunal de commerce explique Elsa Boucard, la secrétaire Générale du conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) "On est dans une période d'expérimentations mais des rendez-vous commencent déjà à être pris. On peut imaginer qu'avec le tissu économique de la ville de Toulouse et de ses environs, la demande sera forte".

Selon elle, Cette initiative peut s’avérer décisive dans un certain nombre de cas "car les chefs d'entreprises n'ont pas forcément l'habitude de consulter un Code ou d'aller sur Légifrance. Les textes de lois sont très volumineux donc si on n'est pas en connexion avec des acteurs de la vie judiciaire c'est très compliqué de connaître ses droits et de les faire valoir." Pour vous inscrire, il faut se rendre sur le site du Conseil départemental de l’accès au droit de Haute-Garonne, ou bien par téléphone au 05.61.33.70.90