Crise économique en Côte-d'Or : "Quand il faudra rembourser les prêts, les ennuis commenceront"

Les effets de la crise du Covid-19 ne se font pas sentir pour l'instant en Côte-d'Or. Sous perfusion d'aides de l'Etat, les entreprises survivent, et les dossiers de liquidation judiciaire sont même en recul de 28% au tribunal de commerce. Jusqu'à quand ? Réponse avec Xavier Mirepoix, de la CCI 21.

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte-d'Or aide les entreprises à traverser la crise

C'est un immense paradoxe après dix mois de crise sanitaire et économique : au niveau du tribunal de commerce de Dijon, le nombre de dépôts de bilan est au plus bas en Côte-d'Or. Mais attention à ne pas se réjouir trop vite, prévient le président de la chambre de commerce et d'industrie Xavier MIrepoix :

"Les entreprises sont encore sous perfusion grâce aux aides de l'Etat et des collectivités, à ce titre à un moment donné il faudra rembourser les dettes, les emprunts, et notre crainte c'est que les dépôts de bilan arrivent en masse à ce moment-là."

Pas d'appels à l'aide, pour l'instant...

Un paradoxe symbolisé par la plateforme téléphonique "ça va patron ?", lancée à l'automne pour répondre aux inquiétudes des patrons côte-d'oriens, elle ne reçoit quasiment pas d'appels à l'heure qu'il est : "on a très peu de demandes, mais on suppose qu'elles vont arriver. La raison, c'est les aides, je le disais, mais aussi la résilience des patrons. Ils se battent, sont volontaires combatifs. Il n'empêche que quand on discute séparément, le moral n'est pas là." En tout cas Xavier Mirepoix confirme que le dispositif restera opérationnel tout au long de l'année 2021.

Car cette année s'annonce difficile, en particulier dans les secteurs les plus touchés, la restauration, l'hôtellerie, la culture, le sport, où la situation est catastrophique, "il n'y a pas d'autres mots", dit Xavier Mirepoix. Mais quand peut-on attendre la fameuse bascule vers la crise ? "Quand il va falloir commencer à rembourser les prêts, quand l'URSSAF va appeler les cotisations, les ennuis vont commencer. La générosité de l'Etat et des collectivités territoriales est importante, mais jusqu'à quel point ? Toute l'année 2021 va être difficile. D'autant qu'on nous reparle encore de re-confinement."