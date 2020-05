Crise économique : le député de la Loire Dino Ciniéri veut relancer le projet d'autoroute A45

Alors que l'économie s'enfonce du fait de l'épidémie de coronavirus et le confinement qui a suivi, le député LR de la Loire Dino Cinieri interpelle le gouvernement : il veut que le projet de construction d'une nouvelle autoroute entre Saint-Étienne et Lyon soit relancé

L'A45 est un serpent de mer qui, depuis 30 ans, agite les habitants de la Loire mais également du Rhône : une deuxième autoroute entre Lyon et Saint-Étienne pour doubler l'A47, vétuste et saturée aux heures de pointe.

Le projet est actuellement abandonné même si la déclaration d'utilité publique court encore jusqu'au 16 juillet prochain. Mais pour Dino Cinieri, député LR de la la Loire, il est encore temps de relancer la procédure. Car ce chantier garantirait des années de travail aux entreprises du BTP et irriguerait toute l'économie locale à moyen et long terme. Et elle en a besoin.

Mais ce projet est pharaonique : 1 milliard deux cent millions d'euros, portés par l’État, mais également la Région, le Conseil Départemental ou Saint-Étienne Métropole. Des collectivités locales dont les finances sont déjà grévées par le coronavirus : des dépenses inattendues, des recettes qui ne rentreront jamais.

Sans parler de l'utilité de cette deux fois trois voies : est-ce bien raisonnable écologiquement ? Est-ce utile alors que le télétravail devrait encore se développer dans le monde d’après.