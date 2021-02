Crise économique : les dossiers de surendettement en baisse de 24% en Isère

C'est plutôt une bonne nouvelle, mais on ne sait pas s'il faut se réjouir trop vite... Les dépôts de dossiers de surendettements ont diminué de 24 % en Isère en 2020, et ce grâce aux aides massives de l'Etat. La Banque de France a recensé près de 2.000 dossiers dans le département (1.979 précisément), une évolution similaire au niveau national.

Cette situation "étonnante" au vu de la crise économique et sanitaire s'explique par la mise sous perfusion de l'économie depuis le printemps 2020 avec des aides massives de l'Etat, notamment aux entreprises. Résultat : les dossiers de surendettement n'ont jamais été aussi bas depuis 30 ans ! "L'économie est dopée par ces aides financières. On espère que cela va permettre aux ménages concernés par des dettes de garder ou de reprendre un emploi", espère Mathias Tinchant, délégué du préfet dans la commission de surendettement. "Si la croissance se maintien - et donc le marché de l'emploi également - cela permettrait à beaucoup de ménages de ne pas rentrer dans la spirale du surendettement". Dans près de trois quarts des dossiers, ce surendettement concerne des locataires, entre 35 et 50 ans, au chômage, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. La banque de France, dans un cas sur deux, annule tout simplement leurs dettes.

Une explosion du surendettement en 2021 ?

Mais la Banque de France envisage dans le même temps un autre scénario, plus sombre. "Cette baisse, on pense qu'elle est temporaire et qu'il faut se préparer à un report de dossiers, mais on ne sait pas encore à quel moment cela va intervenir", explique Didier Mercier, responsable du service des particuliers à la banque de France. "Cela devrait tenir tant que les mesures gouvernementales sont prolongées, mais que se passera-t-il ensuite ? C'est un peu l'inconnue", avoue-t-il.

La crainte, c'est donc que le surendettement explose lorsque les aides seront stoppées. D'ailleurs, les situations de surendettement ont augmenté de 7% en décembre dernier. Pour autant, la directrice de la banque de France de Grenoble, Odile Pinatel, est plutôt optimiste : "Il va y avoir un effet report, mais on peut l'atténuer si la relance économique est là, surtout que l'économie iséroise s'est bien maintenue", estime-t-elle. Autre point positif : l'endettement médian des personnes touchées par le surendettement en Isère s'élève à 17.500 euros, en baisse de 2.000 euros par rapport à l'an dernier.

Au delà de cette année atypique, la baisse du surendettement est une tendance de fond : en cinq ans, le nombre de dossiers a été divisé par deux.