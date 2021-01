Crise économique : un député des Yvelines chargé d'accompagner les territoires fragiles

Avec près de 100.000 emplois détruits sur les neuf premiers mois de l'année 2020, la région Ile-de-France fait partie des régions les plus durement touchées par la crise du Covid. Une nouvelle mission a été confiée au député du modem des Yvelines, Jean-Noël Barrot, chargé d" identifier les territoires fragiles", pour accompagner ensuite le "rebond économique". Invité de France Bleu Paris ce lundi, il détaille les contours de sa mission.

Première étape : consulter les élus, pour identifier ces territoires fragiles. Jean-Noël Barrot débute ses consultations ce lundi, et dans la région il va commencer par les Yvelines, son département "qui a une industrie aéronautique et automobile très présente, il y a aussi le château de Versailles très impacté. Même si les Yvelines n'est pas le département le plus touché dans la région", concède le député.

"Nous allons être attentif à bien identifier ces territoires touchés par la crise et avec des faiblesses déjà présentes et qui risquent d'amplifier le phénomène, je pense à la Seine-Saint-Denis". Paris pourrait aussi en faire partie, avec un secteur touristique et événementiel en berne.

Des aides financières supplémentaires ?

Il y a déjà le plan de relance de 100 milliards d'euros, le fonds de solidarité qui aide 400.000 entreprises en Ile-de-France, le prêt garanti par l'Etat qui aide 130.000 entreprises franciliennes, d'autres mesures de soutien vont-elles s'ajouter à l'issue de cette mission ? "Ce n'est pas seulement financier", prévient Jean-Noël Barrot, qui concède "peut-être un petit coup de pouce pour relancer l'activité au moment où les mesures de soutien vont s'estomper."

Jean-Noël Barrot résume ainsi sa mission qui doit durer six mois: "faire un inventaire pour s'assurer qu'aucun territoire ne décroche à l'issue de cette crise". Premier point d'étape fin mars.