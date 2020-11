Crise économique : un marché pour soutenir les producteurs locaux à Beaune-la-Rolande

Les producteurs du Loiret subissent de plein fouet la crise économique et sanitaire. Leur chiffre d'affaires est en chute de 20 à 30%, selon le maire de Beaune-la-Rolande. Pour les soutenir, il organise ce dimanche un marché qui leur est dédié.

"En temps de crise économique, il faut soutenir les producteurs locaux !" Le message porté par le maire de Beaune-la-Rolande est clair : il veut inciter les Loirétains à acheter et consommer local. En collaboration avec la chambre d'agriculture du Loiret, Michel Masson, organise ce dimanche matin un marché des producteurs locaux dans sa commune, située entre Pithiviers et Montargis. Une quinzaine d'entre eux vendront leurs produits, de 9 heures et 12h30 sur la place de l'Hôtel de Ville. De la bière orléanaise, des lentilles corail ou encore des cosmétiques au lait d'ânesse y seront notamment proposés.

Pour le maire de la commune, cette démarche est nécessaire, d'autant que selon lui, l'engouement des Loirétains pour les circuits courts, qui avait émergé lors du premier confinement, a cette fois complètement disparu. "C'était un peu un effet de mode, regrette Michel Masson. L'engouement pour les circuits courts s'est très vite calmé une fois la première vague passée."

Après le premier confinement, les gens ont repris leur rythme de croisière en retournant faire leurs courses en grande surface. Et puis, au printemps, il faisait beau. Aujourd'hui, l'hiver arrive et le moral est en baisse, ce qui n'incite pas forcément à sortir.

20 à 30% de pertes de chiffre d'affaires

Le reconfinement est ainsi un nouveau coup dur pour les producteurs du Loiret. Leur chiffre d'affaires est en chute libre, des pertes de 20 à 30% selon le maire de Beaune-la-Rolande. Alors avec ce marché, Michel Masson veut leur permettre de vendre une partie de leurs stocks.

Les restaurants sont fermés, les fêtes sont interdites donc les traiteurs ne travaillent presque plus. Et pratiquement plus personne ne va dans les fermes pour s'approvisionner, contrairement au printemps dernier.

Une situation qui inquiète l'élu, d'autant que les fêtes de fin d'année approche. Les producteurs ont ainsi beaucoup de mal à écouler leurs produits.

Les fêtes de fin d'année, un moment crucial

Hervé Charpentier est producteur de foie gras à Coudroy. Pour lui, les mois de novembre et décembre sont particulièrement importants. "Ils sont même cruciaux", renchérit-il.

Habituellement, je réalise la moitié de mon chiffre d'affaires annuel sur les six dernières semaines de l'année. Donc, clairement, il en va de la survie des entreprises aujourd'hui.

Pour convaincre les habitants de Beaune la Rolande et des alentours d'acheter leurs produits, les producteurs prévoient d'organiser des dégustations tout au long de la matinée. Un producteur de pommes de terre va notamment vendre des barquettes de frites, prêtes à déguster pour le déjeuner dominical.