Crise énergétique : la banque alimentaire de Bourgogne envisage de débrancher ses chambres froides à Dijon

Face à des factures d'électricité dont les sommes s'envolent, la Banque alimentaire de Bourgogne, située rue de Skopje en zone Cap-Nord à Dijon envisage désormais très sérieusement de débrancher ses chambres froides. Il s'agit pour l'association de faire des économies car elle a énormément de mal à faire face à ces augmentations.

Une première chambre froide mise à l'arrêt rapidement

La Banque alimentaire prévoit de passer à l'action dès ces prochains jours pour un premier frigo, et une deuxième chambre froide pourrait connaître la même sort.

"Ce sera au détriment des produits qui arrivent chaque jour" - Agnès Beutin, déléguée générale de la BAM

"On a 450 mètres carré de chambre froide, dont une chambre froide négative avec 90 palettes qui consomme énormément d'énergie. Là, on est en train de se demander si on ne va pas fermer une des chambres froides. Mais bon, ce sera forcément au détriment des produits qui arrivent chaque jour. Parce que vous voyez, on a sept camions qui tournent dans les magasins tous les matins et donc il y a environ une tonne de produits qui sont ramenés tous les jours des magasins sur Dijon par exemple." regrette Agnès Beutin, la déléguée générale de la Banque Alimentaire de Bourgogne.

Olivier Samier, le direteur de la Banque alimentaire de Bourgogne devant l'un des vastes congelateurs de l'association © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette mise à l'arrêt des chambres froides, permettrait de faire entre cinq et dix% d'économie "à la louche" de la facture électrique de l'association, selon les calculs de son directeur, Olivier Samier. "Mais on a déjà provisionné 20 % d'augmentation et on va en avoir 30. Vous voyez bien que ce n'est pas tenable." s'alarme t'il.

La Banque Alimentaire de Bourgogne fonctionne avec 10 salariés et 250 bénévoles. Elle alimente en produits frais 172 associations (dont 80 en Côte-d'Or) qui redistribuent les denrées alimentaires à 65 000 bénéficiaires. L'an passé, la Banque Alimentaire de Bourgogne a distribué 3 000 tonnes de produits, soit l'équivalent de six millions de repas servis (dont la moitié en Côte-d'Or). Des chiffres qui devraient aller croissant en 2022.