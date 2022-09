Crise énergétique : "Des entreprises réfléchissent à fermer un jour par semaine", dit le président du MEDEF 31

Pierre-Olivier Nau, président du MEDEF en Haute-Garonne, a réagi ce jeudi sur France Bleu aux annonces d'Elisabeth Borne sur la crise énergétique. Il salue le prolongement du bouclier tarifaire en 2023 et explique à quelles solutions les professionnels réfléchissent pour baisser leur facture.

Le président du MEDEF 31, qui représente le patronat, salue les annonces faites par la Première ministre Elisabeth Borne ce mercredi sur la crise énergétique. Le bouclier tarifaire est prolongé en 2023 et Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a récemment assuré une aide financière de l'Etat aux entreprises perdant de l'argent à cause de la flambée des prix de l'énergie. Des annonces positives pour Pierre-Olivier Nau qui explique que, malgré tout, les entreprises vont devoir faire beaucoup d'efforts pour respecter les 10% d'économies exigées par le gouvernement.

"Oui ces mesures vont sauver certaines entreprises, les factures explosent." — Pierre-Olivier Nau

Pierre-Olivier Nau assure qu'à ce jour, aucune entreprise de Haute-Garonne n'est en situation de faillite à cause de la flambée des prix. "On ne m'a pas remonté de fermetures ou de graves difficultés à cause de l'énergie. En revanche, nous sommes inquiets pour les mois qui viennent donc on doit anticiper". La production industrielle est un des secteurs d'activité les plus impactés dans le département. Pierre-Olivier Nau pense aussi aux clubs sportifs "Le Stade Toulousain ou les stades en général ont des factures qui commencent à exploser en matière d'éclairage."

Certaines entreprises réfléchissent à fermer une fois par semaine assure le président du MEDEF 31, "dans ce cas là, il y aura un jour par semaine du 100% télétravail mais évidemment ça, les industriels ne peuvent pas le faire. On se dit que c'est peut-être une fausse bonne idée puisque le gain d'énergie en entreprise se répercuterait sur le foyer."

En juillet dernier, pour booster le pouvoir d'achat des français, le gouvernement a demandé aux entreprises d'augmenter les salaires des salariés. Est-ce effectivement le cas en Haute-Garonne ? "Oui, on a même observé dans le milieu de la restauration qui est en souffrance, des augmentations de 15% en moyenne", dit Pierre-Olivier Nau qui ajoute "dans l'industrie on est sur des négociations autour de 7-8%, dans le monde du transport en moyenne des augmentations de 6-7%".