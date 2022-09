Crise énergétique : des usines de Dordogne se préparent à des possibles coupures de courant cet hiver

Avec la crise en Ukraine et l'arrêt prolongé de réacteurs nucléaires, le gouvernement demande aux préfets d'adapter des plans de délestage, pour couper électricité et gaz de façon ciblée en cas de tension sur le réseau. A Lalinde, la papeterie Ahlstrom Munksjö se prépare à toute éventualité.

Sur une passerelle à 10 mètres de hauteur, Pierre-Louis Fournil montre l'énorme chaîne de production sous ses pieds. Cent mètres de long, des bobines à n'en plus finir, et du papier qui défile à grande vitesse, au rythme de 800 mètres par minute. Dans le bâtiment principal de l'usine Ahlstrom Munksjö de Lalinde, le principal fabricant en France de certains papiers alimentaires, on confectionne l'emballage des fromages, des Carambar ou encore du papier cuisson : "L'équipement fonctionne tout le temps, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, 360 jours par an. Ces machines-là, une fois démarrées, on ne les arrête plus", explique le directeur dans un vacarme assourdissant. Et si on coupe le courant ? "On ferme l'usine, et on renvoie tout le monde à la maison".

Une consommation équivalente à la ville de Bergerac

C'est pourtant une hypothèse que le gouvernement envisage très sérieusement en cas de grosse vague de froid cet hiver. La France est confrontée à une double lame. La mise à l'arrêt forcé d'une douzaine de réacteurs nucléaires, d'un côté, et la menace russe de couper l'approvisionnement en gaz, de l'autre, font craindre qu'on manque d'énergie pour couvrir les besoins cet hiver. Dans les préfectures, on adapte les "plans de délestage". Autrement dit, la marche à suivre au cas où il faudrait procéder à des coupures ciblées, pour soulager le système et éviter un black-out incontrôlé.

Dans son usine de Dordogne, qui emploie 200 salariés, Pierre-Louis Fournil est l'un des plus gros consommateurs d'énergie du département. "Si on nous demande de ne plus consommer d'électricité, c'est l'équivalent de couper le courant à la ville de Bergerac", assure-t-il. Le gaz, utilisé pour produire de la vapeur qui sèche le papier, arrive par de puissantes conduites faites sur mesure. Un décret du mois d'avril prévoit qu'en cas de délestage en urgence, on puisse prévenir certains sites seulement deux heures avant d'une coupure d'alimentation.

"Arrêter 8 heures, ça coûte 150 à 200 000 euros"

"Dans ce cas-là, on arrête nos machines à papier, mais c'est risqué pour le personnel et les équipements, on risque de la casse machine", prévient le directeur du site. "Et ça coûte beaucoup d'argent. Si on doit arrêter huit heures, ça coûte 150 000 à 200 000 euros. Et pour redémarrer des machines comme les nôtres, ça peut prendre jusqu'à 24 heures". Vu les enjeux, Pierre-Louis Fournil a demandé à la préfecture d'être inscrit sur la liste des sites "prioritaires", ceux qui seront protégés d'un délestage, comme les hôpitaux par exemple.

L'usine a déjà vu ses factures de gaz et d'électricité exploser avec la guerre en Ukraine, de "plusieurs millions d'euros". Une hausse qu'elle a du répercuter en partie sur le prix facturé à ses clients. Ahlstrom Munksjö a déjà pris le parti d'investir dans une chaudière biomasse pour remplacer progressivement le gaz, d'ici 2025, par du bois pour produire la vapeur qui sèche les 70.000 tonnes de papier produit par an.

"Tout est fait pour ne pas en arriver là" selon le préfet

Ahlstrom Munksjö n'est pas la seule entreprise qui se préoccupe de l'hiver à venir. Chez Polyrey, l'usine voisine qui fabrique des revêtements stratifiés, le directeur s'est aussi posé la question. Mais il a reçu l'assurance que son site classé SEVESO seuil haut ne subirait pas de coupures cet hiver.

"Tout est fait pour ne pas en arriver là", a tenu à rassurer le préfet de la Dordogne Jean-François Lamontagne, lors de sa conférence de presse de rentrée mercredi 7 septembre. "On a toujours eu des plans de délestage qui sont utilisés très rarement mais effectivement, dans cette période de tension, on est amenés à actualiser ces plans de délestage pour identifier les utilisateurs prioritaires pour lesquels l'électricité revêt une importance majeure. Mais l'appel à la sobriété énergétique vise à éviter d'en arriver à une telle situation".