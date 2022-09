Crise énergétique : "on fait face à ce tsunami", affirme le maire d'Angoulême Xavier Bonnefont

Face à la flambée des prix de l'énergie, les collectivités doivent se serrer la ceinture, histoire de ne pas plomber leurs finances. En pleine préparation du budget municipal pour 2023, le maire d'Angoulême et président de la Communauté d'Agglo du Grand Angoulême, Xavier Bonnefont, détaille les leviers pour palier l'augmentation "imprévisible" des prix de l'électricité et du gaz.

Vous avez fait le calcul, combien va vous coûter l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz l'année prochaine ?

Dès l'année prochaine, c'est une augmentation d'au moins +100%, donc un doublement des volumes des budgets électricité et gaz. Par exemple, pour la ville d'Angoulême, ce sera autour de 5,5 millions d'euros.

Comment expliquer une telle augmentation? Par l'absence de bouclier tarifaire pour les collectivités ?

Pas de bouclier tarifaire pour les collectivités, donc nous passons donc par l'intermédiaire de marchés publics coordonnés par le Grand Angoulême pour son compte, mais également pour l'ensemble des communes de l'agglomération. Et nous faisons face évidemment à la volatilité des marchés. D'ailleurs, c'est un prix d'énergie qui, pour moi, ne s'explique pas, mais pour autant que nous allons devoir régler l'année prochaine.

Pour la ville, on travaille sur un scénario à moins 20% d'investissements a minima

Vous envisagez de prendre des mesures drastiques pour le budget 2023 ?

Oui, on fait face à ce tsunami, on est déjà à l'action. On a déjà pris des mesures de freinage pour l'exercice budgétaire 2022, que ce soit à la ville d'Angoulême ou à la communauté d'agglomération. Mais surtout, on prépare des mesures importantes pour l'exercice budgétaire 2023 pour faire face à cette augmentation.

Une des premières pistes, c'est la baisse des investissements. Vous passez en revue les chantiers en ce moment ?

Vous savez qu'Angoulême a un passé compliqué en terme d'endettement. Et c'est encore le cas pendant quelques années. C'est la résultante des problèmes de gestion qui ont pu exister dans les années 80. Et évidemment, quand on a des budgets de fonctionnement qui augmentent d'une telle façon, on est contraint de baisser les investissements pour ne pas endetter la ville de manière spectaculaire. Pour la ville par exemple, on travaille déjà sur un scénario à moins 20% d'investissements a minima pour pouvoir faire face à cette vague.

Le non-remplacement des départs de la collectivité ou des départs en retraite est aussi un levier

Une autre piste, c'est la réduction du personnel municipal ?

Oui, on a mis sur la table toutes les pistes possibles, toutes les mesures liées à la sobriété énergétique, mais aussi tout autre budget sur lesquels on a un levier d'action. Évidemment, le non-remplacement des départs de la collectivité ou des départs en retraite est aussi un levier. On travaille également sur le cadrage budgétaire 2023 et on a demandé aux différentes directions de travailler sur un objectif de réduction d'au moins 11 % des charges à caractère général, hors fluides et hors denrées alimentaires pour nos écoles et nos crèches.

On travaille aussi à reloger peut-être différemment les associations qui utilisent des salles ponctuelles en fermant des sites en période hivernale pour pouvoir les rassembler sur quelques sites seulement et éviter de chauffer l'ensemble de nos sites municipaux. Tout ça fera l'objet d'arbitrages au mois de novembre au plus tard par les élus, puisqu'il nous faut quand même consolider beaucoup d'éléments pour pouvoir prendre des décisions en bonne connaissance de cause. Sur l'éclairage public, nous regardons comment on peut l'éteindre sur toute une partie de la ville, à certaines heures ou pas, dans les mois à venir.

De nombreuses villes sont passées aux ampoules LED. Ce n'est pas le cas à Angoulême, pourquoi ne pas avoir pris ce virage avant ?

Vous savez à Angoulême, on investit de manière considérable sur la rénovation énergétique, notamment des bâtiments depuis maintenant plusieurs années. Déjà, l'an dernier, nous avions eu une augmentation des marchés électricité et gaz de 80 % et ça s'était concrétisé par seulement une augmentation de 20% de nos budgets à la ville d'Angoulême. C'était le résultat de dépenses d'investissements importantes depuis 2018. On a réduit drastiquement notre consommation puisque ces trois dernières années, elle a baissé déjà de 20% grâce à nos travaux d'investissements liés à la rénovation énergétique de nos bâtiments.

On est déjà sur cette cet effort depuis plusieurs années, on a enclenché la même chose sur l'éclairage public puisque nous avons déjà mis en LED l'ensemble d'un quartier de la ville d'Angoulême qui sert d'expérimentation. Et à l'horizon 2023, sur plusieurs années, on déploie ce système sur l'ensemble de notre éclairage. Sauf qu'en ce moment-même, nous sommes donc en période de lancement des marchés publics pour pouvoir choisir les entreprises qui feront les travaux sur les deux à trois ans à venir. La ville d'Angoulême dispose de 12 000 points lumineux, de 200 armoires sur son territoire communal, donc ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique.