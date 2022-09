Crise énergétique : Emmanuel Macron assume la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim

Le président de la République Emmanuel Macron a évoqué ce lundi lors d'une conférence de presse la crise énergétique que connait la France en raison de la guerre en Ukraine.

Une choix rationnel selon le chef de l'Etat

Le chef de l'Etat s'est exprimé sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim "Fessenheim était la plus vieille centrale de notre parc, elle était à la frontière de l'Allemagne qui n'est pas aligné avec nous sur le nucléaire, (...) Fessenheim était une centrale où il n'y avait plus de travail de maintenance depuis 5 ans, choix le plus rationnel était de confirmer sa fermeture", a insisté Emmanuel Macron.

La réaction des défenseurs de la centrale alsacienne n'a pas tardé. "Fessenheim était une centrale à jour, dans laquelle les investissements ont été faits jusqu’au bout. Jusqu’en juin 2018 la décision de maintenir la centrale ouverte pouvait être prise. Emmanuel Macron ment !", a twitté le député LR du Haut-Rhin Raphaël Schellenberger. La centrale nucléaire de Fessenheim est définitivement à l'arrêt depuis juin 2020.La plus ancienne centrale de France était en exploitation depuis 43 ans. Le démantèlement du site doit s'étaler sur des décennies, jusqu'en 2040.

