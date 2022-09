Crise énergétique : En Bourgogne-Franche-Comté, Total Energies ne promet rien à ses clients pour 2023

Comment faire baisser sa facture de gaz et d'électricité ? Beaucoup de consommateurs ne peuvent plus payer la note. Après les remises à la pompe, les fournisseurs d'énergie sont-ils prêts à faire un geste supplémentaire? On en parle avec Vincent Gaffard, directeur régional de Total Energies.

Qu'est ce qui explique déjà que le prix du mégawattheure, le prix de gros est passé en un an de 50 à 650 € alors qu'on a l'un des parcs nucléaires les plus importants du monde.

Je crois qu'il faut plusieurs éléments de réponse. D'une part, de manière globale, la hausse des prix de l'énergie s'explique aujourd'hui par plusieurs phénomènes concomitants que l'on connaît depuis la fin de l'année 2021. Premier qui a conduit notamment à un fort déséquilibre à la fois entre entre, entre l'offre et la demande. Donc en termes de demande, on a vu suite au post Covid, la reprise économique accompagnée d'une très forte augmentation de la demande et en parallèle beaucoup de tensions sur l'offre, à la fois liée effectivement notamment aux tensions géopolitiques et au conflit en Ukraine, et par ailleurs aussi à des indisponibilités de capacités de production, dont celles des centrales nucléaires dont on parle régulièrement ces derniers temps.

Avec un nombre de réacteurs effectivement à l'arrêt. Pour l'instant, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire qui est valable jusqu'en février 2023. Ça veut dire qu'au delà de février 2023, la facture de vos clients, par exemple, va s'envoler ?

Non, il faut rester très prudent sur ces sujets-là. Vous faites bien de mentionner la mise en place de ce bouclier tarifaire à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022, avec trois composantes. Une première, celle du gel des tarifs de vente réglementés du gaz. Ensuite, une limitation à quatre des tarifs de réglementation des ventes de l'électricité et un troisième élément également le rehaussement du plafond de l'aréna. On parle de l'électricité d'origine nucléaire, qui est une mesure qui nous permet notamment de répercuter l'avantage économique de cette énergie à nos consommateurs.

Mais pourtant, la facture, elle, augmente quand même.

Tout va dépendre évidemment du positionnement du fournisseur. Aujourd'hui, si je me positionne du côté de Total Énergies et j'invite nos auditeurs et auditrices à le vérifier sur les comparateurs qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui, nous avons une offre qui est complètement calée sur les TRV, donc les tarifs réglementés de vente. Avec même une remise de 5 € le mégawattheure par rapport à ces tarifs.

Et il y a un risque d'explosion aussi en février 2023, si le bouclier tarifaire est levé, chez vous ou pas?

C'est une réponse à une question à laquelle je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que les marchés de l'énergie sont très volatiles. Je pense que la position pertinente à adopter est celle que l'on adopte depuis le début de cette crise. C'est celle de réévaluer la situation de façon périodique et d'agir au cas par cas. J'en prends pour preuve notamment les différentes opérations que l'on a mis en place dans nos stations services. On a lancé notre troisième opération avec une rune baisse de prix pardon de 0,20 € d'euro par litre d'essence. Donc vous voyez que ce qui est important, on est sur des marchés qui sont extrêmement volatiles. Je crois qu'il ne faut pas s'amuser à faire des prédictions qui seraient un petit peu trop osées.

On a quand même entendu parler. C'est la Première ministre qui l'a dit, d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver pour les particuliers, vous vous y préparer à ça?

Alors premièrement, si vous voulez, les coupures ne relèvent pas d'un fournisseur d'énergie. Le suivi des coupures relève d'une décision des opérateurs de réseau et elle répond en fait à une problématique de déséquilibre entre l'offre et la demande sur le réseau.

Donc vous, vous n'aurez pas le choix face à ça. Si, s'il y a des coupures, il y a des coupures.

Ce qu'on sait, c'est que des réserves de gaz significatives ont été constituées. Je crois qu'on est au maximum même de nos capacités en termes de réserves de gaz en France. Après, reste l'inconnue qui est souvent mentionnée, qui est celle des conditions météorologiques, à laquelle on peut ajouter évidemment celle de la disponibilité réelle et effective des centrales nucléaires notamment. Après, ce qui est sûr, c'est que pour une entreprise, pour une compagnie comme Total Énergies, nous, nos leviers d'action sont sur l'offre et donc la demande. Donc, pour vous donner des exemples, cette année, on a inauguré par exemple une centrale solaire en Saône-et-Loire à Boyer-Jugy. Sa production, ça représente 26 % de la consommation des habitants de la communauté de communes. De même, on va inaugurer par exemple les ombrières photovoltaïques de l'hôpital William Morey à Chalon sur Saône le 29 septembre, la production des panneaux solaires représente 20 % des consommations de l'hôpital.