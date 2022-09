Crise énergétique, l’approvisionnement de la Corse est-il en danger ?

L'avenir énergétique de la Corse se joue à Paris mais aussi à Ajaccio, ce mercredi la CGT Energie a été reçue au ministère de la transition écologique pour évoquer l’approvisionnement énergétique de l’île et la centrale du Ricantu qui se fait attendre comme la fin du fonctionnement au fioul lourd. Pour cela il faut une révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie et revoir la question du combustible, car le gaz naturel liquéfié pourrait bien être trop difficile voir trop cher à importer, mais la collectivité de Corse ne donne toujours pas de date pour cela.

"Des moyens de production en tension constante"

De son côté, la CGT Energie, a donc été reçue par le cabinet du ministre, ce mercredi mais à la sortie rien de plus. Xavier Nesa a rappelé l'urgence, vu la croissance démographique et la vétusté des installations du Vazziu : « Pas de date ni de la part du gouvernement, ni de la part de la collectivité, on attend nous organisation syndicale la réunion d'un conseil énergétique rapidement afin qu’on puisse modifier cette programmation pluriannuelle de l'énergie et lancer les travaux le plus rapidement possible de construction de la centrale du Ricantu. Il y a plusieurs acteurs, l'Etat et à la CDC ils doivent trouver un terrain consensuel, mais nous on dit simplement, en tant que syndicat, qu’on est passé cet hiver concernant l'équilibre de justesse, que cet été ça a été un peu la même chose, et si on prend encore du retard sur la mise en œuvre de cette centrale et de nouveaux moyens de production. La Corse va être confrontée à un clash énergétique majeur. »

A court-terme, les syndicats craignent des blackouts pendant l'hiver et évoquent des « moyens de productions en tension constante » alors que cet été, 26 mégawatts ont été ajoutés au réseau par EDF via la mise en route de groupes électrogènes importés du continent. Xavier Nesa, CGT Energie : « Notre mix énergétique, est constitué de manière différente entre l'été et l'hiver puisqu'on a une part d'hydraulique, une part de solaire, une part d'éolien, d'interconnexion et une production thermique. Les moyens de production utilisés l'été et l’hiver ne sont pas les mêmes. Il y a eu très peu d'eau en Corse du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, les moyens hydroélectriques ont été très peu utilisés, donc là aussi il faudra qu’on mène une réflexion dans les années à venir pour dimensionner le parc de production de manière à prendre en compte ces aléas climatiques, le réchauffement du climat, les tempêtes. Oui, nous craignons qu'il y ait des risques de rupture, d'équilibre offre demande cet hiver et je ne vois pas comment dans 3 ou 6 mois on aura des moyens supplémentaires en œuvre si ce n'est à rajouter des groupes Électrogènes pour passer les pics de consommation hivernaux. »

Toujours pas de date pour la nouvelle PPE

Pas de date sur la pose de la première pierre de la nouvelle centrale électrique du Ricantu et toujours pas de date non-plus d'ailleurs de la réunion du conseil de l'énergie et du Climat à la CDC. C'est cette instance qui doit amorcer la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie et selon le STC, certains à l'exécutif seraient en désaccord sur le combustible à importer pour faire fonctionner la future centrale. Charles Manenti Délégué STC EDF Engie : « Ça nous agace parce que la première PPE été signée en 2015 et là on est bientôt en 2023 et on est pareil, on est en stand-by, ça traîne. Est-ce que les politiciens comprennent vraiment les enjeux énergétiques de la Corse aujourd'hui ? J'espère que oui mais ça traîne, ça traîne….des collègues travaillent dans des conditions plus que difficiles et on pense au client aussi. Le contexte international on le connait très bien et nous, au niveau local, c'est très compliqué. Nous avons des interconnexions entre la Sardaigne et l'Italie, on ne peut pas être autonomes. Avant on parlait de coupures pour l'hiver aujourd'hui, c'est été comme hiver, ça devient très compliqué. En plus, on a traversé une période de sécheresse bien plus compliquée que les autres années, oui ça peut être compliqué même l'hiver. »

Dans le contexte actuel, le gaz naturel liquéfie semble donc être l'option qui s'éloigne au profit de la biomasse liquide, combustible qui semble avoir la côte, mais au STC EDF Engie, on rappelle que la programmation pluriannuelle de l'énergie doit être révisée rapidement. Charles Manenti s'en inquiète : « Nous, ce qu'on attend, c'est que cette PPE soit signée, qu'on puisse poser la première pierre et qu'on puisse sortir de cette centrale du Vazziu. Si la PPE est signée en septembre octobre, les travaux pourraient commencer en 2023. A la collectivité de Corse ils attendent pour signer cette PPE biomasse liquide mais même au sein de la collectivité apparemment ils ne sont pas d'accord sur le combustible. Nous, au sein du STC, on est d'accord à un moment ou un autre, il faut trouver une solution et la solution apparemment c'est celle-ci la biomasse. »

La veille sur notre antenne, Gilles Simeoni avait assuré que l'exécutif était d'accord pour la biomasse liquide comme combustible de fonctionnement pour la future centrale. Le président de l’exécutif qui veut aussi des garanties de l'Etat pour le développement des énergies renouvelables notamment.

Vincent de Rul, le directeur régional d'EDF en Corse, invité de la rédaction

Changement climatique, crise énergétique, appel à la sobriété, alors que la question de son approvisionnement énergétique est toujours au cœur de l’actualité la Corse est particulièrement concernée par ces enjeux internationaux. Pour en parler nous recevions ce jeudi Vincent de Rul le directeur regional d’EDF en Corse.