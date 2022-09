Crise énergétique : la piscine Aygueblue à Saint-Geours-de-Maremne ferme ses portes

Le délégataire de la piscine communautaire Aygueblue à Saint-Geours-de-Maremne, dans les Landes, a annoncé ce dimanche soir vers 22 heures via les réseaux sociaux fermer "temporairement" ses portes. Le centre aquatique est un équipement de MACS, géré par la société privée Vert Marine en délégation de service public. Dans le communiqué publié sur leur page Facebook, les dirigeant de la société expliquent ne plus pouvoir faire face à la hausse des prix de l'énergie avant d'ajouter : "si cette hausse était impactée sur le prix d'entrée dans les établissements, ces derniers seraient multipliés par 3. C'est impensable !"

Ce lundi matin, France Bleu Gascogne a lancé une demande d'interview à la direction de la société Vert Marine, pour le moment restée sans réponse. Du côté de MACS, la communauté de commune qui a délégué la gestion de la structure à cette société, une communication est en préparation.

Colère à Limoges, à Nîmes et à Saint-Geours-de-Maremne

La société Vert Marine est aussi gestionnaire d'autre site du même type dans d'autres régions de France. A Limoges, le propriétaire de la piscine, à savoir Limoges Métropole, a dénoncé ce matin chez nos confrères France Bleu Limousin "une décision brutale et unilatérale, sans concertation et juridiquement certainement contestable". Le vice-président de la collectivité Limoges Métropole, Fabien Doucet, a ajouté qu'une réunion de crise se tenait ce lundi matin pour se pencher sur le plan "légal et juridique" de cette affaire et décidera, ou pas, d'une éventuelle action "en référé pour les forcer à rouvrir". Une même réunion de crise à lieu ce lundi matin à Nîmes où, là aussi, la société Vert Marine gère la piscine de la métropole gardoise.

à lire aussi La piscine Némausa fermée temporairement à Nîmes à cause de la crise énergétique

A Saint-Geours-Maremne, c'est l'incompréhension chez les usagers de la piscine Aygueblue. Ils ont appris la fermeture ce lundi de la piscine via Facebook ce dimanche soir vers 22h00. Hélène y va chaque semaine et ses deux filles sont inscrites aux cours de natation depuis l'année dernière. Elle a renouvelé l'inscription il y a quelques jours, un chèque de 500 euros pour les deux enfants et pour l'année qui a été encaissé la semaine dernière.