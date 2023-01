Crise énergétique : le désespoir d'un boulanger ardéchois

A 56 ans, Christophe ne sait plus comment s'en sortir. Il a décidé ce lundi de prendre sa camionnette, d'y coller quelques slogans sur le capot et sur les côtés. "Non à la hausse", "on meurt" ou encore "ça suffit". Et il est venu s'installer sur un rond-point à Aubenas parce qu'il ne pouvait pas aller manifester à Paris avec ses collègues.

ⓘ Publicité

La hausse des prix de l'énergie, c'est la goutte d'eau

Christophe Bodet est un des deux artisans boulangers de Rosières. Il commence le travail à deux heures du matin pour faire son pain et son snaking. Il a avec lui deux salariés. Un boulanger et une vendeuse qui travaillent le matin. L'après midi, c'est Christophe qui vend au magasin. Avec ce rythme, difficile pour lui "de faire ses papiers" comme il dit. Et puis l'informatisation complique tout pour Christophe ; "Moi je sais faire du pain" dit-il. Sauf que ça ne suffit pas. Alors il a parfois du retard dans ses déclarations URSSAF mais "j y arrive encore".

En revanche pour les demandes d'aides gouvernementales, il n'a pas le temps. "Trop compliqué" dit-il. Et pourtant il en aurait bien besoin. D'habitude, il profite de la saison estivale pour se faire un peu de trésorerie. Mais là, tout a été englouti par la hausse des prix. Alors il a commencé à piocher dans son patrimoine propre, "ça ne pourra pas durer" lâche-t-il.

Christophe Bodet ne parvient plus à faire face à l'augmentation des matières premières : la farine, le beurre, les lardons. tout flambe et il sait qu'il ne peut pas répercuter les coûts sur ses ventes. Les marges s'amenuisent. Il faut maintenant encaisser la hausse de l'énergie. "Heureusement" dit-il "mon four fonctionne au fioul". Mais le pétrin, les banques réfrigérées fonctionnent à l'électricité. Et c'est le coup de grâce.

"35 ans que je fais ce métier pour en arriver là". Christophe ne sait pas combien de temps il pourra tenir. "Tant que la banque me soutiendra dit-il.