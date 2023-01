Crise énergétique : Le Medef 21 au chevet des entreprises, "comme pendant le covid"

France Bleu Bourgogne : Valérie Villard-Charroin, la consigne, si on a du mal à payer les factures en ce moment, c'est d'appeler le Medef ?

ⓘ Publicité

Oui, c'est tout à fait ça. La consigne, on a vraiment la volonté d'informer et d'accompagner nos adhérents et toutes les entreprises de Côte-d'Or. On a fait une cellule de crise qui est l'équivalent de ce qui s'est passé pendant le covid.

Qu'est-ce que c'est précisément cette cellule ?

Il faut nous appeler. On a un site internet où on passe toutes les informations, c'est à dire qu'on est vraiment regroupés, le Medef, les fédérations, la préfecture. On se réunit en cellule de crise et on passe toutes les informations aux entreprises. Donc le but c'est effectivement face à crise de l'énergie, de faire du cas par cas. Donc on nous appelle et on redirige vers les bonnes personnes.

Parce que les aides dépendent aussi du profil de l'entreprise.

Actuellement, les aides se sont adaptées. Les aides ont commencé déjà depuis le mois de septembre - octobre 2022, on avait des doutes effectivement sur la continuité en 2023 ? Ça repart en 2023. Le but est de soutenir les entreprises dans cette étape. C'est une énième crise qui arrive après celles qu'on a déjà vécues.

Vous parliez du covid, justement, est ce que là cette crise énergétique, financièrement pour les entreprises, est plus grave et moins grave que ce qu'on a connu ?

C'est une crise qui vient encore à la suite. C'est vrai que les entreprises pendant le covid se sont alourdies de PGE, les prêts garantis par l'Etat, et il faut les rembourser. Et maintenant on a de nouveau ces hausses qu'il faut intégrer dans les coûts. Il y a aussi la hausse des matières premières, il ne faut pas l'oublier. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses pour les entreprises. Donc du coup, il y a des aides qui existent pour les entreprises et donc on est là effectivement pour donner l'information et pour accompagner au cas par cas.