Crise énergétique : Les entreprises de la métallurgie en première ligne

Les 54 salariés de l'usine Vallourec de Venaray-les-Laumes vont perdre leur emploi, avec les conséquences que l'on imagine pour leurs familles et plus largement pour l'économie locale. Mais il y a des motifs d'espoir, réagit Philippe Guérit, président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie en Côte-d'Or.

France Bleu Bourgogne : votre réaction d'abord à cette annonce du groupe Vallourec, qui demande le placement en liquidation judiciaire de son usine de Venaray-lès-Laumes ?

À chaque fois qu'on a un incident comme ça, c'est d'abord dramatique. Sur le plan social, c'est dramatique sur un plan industriel, à une époque ou on parle de réindustrialiser la France. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est malheureusement un désengagement du groupe Vallourec parce qu'ils ont aussi vendu ou fermé des usines en Allemagne, en Angleterre. Alors pour quelles raisons profondes ? Je ne les connais pas, parce que je ne suis pas dans l'entreprise. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui les amènent à ça. Mais voilà, c'est toujours dramatique. Bien sûr, pour tous ces salariés qui vont être au chômage.

Quel peut être l'avenir pour ces salarié s ? Est-ce qu'il y a du boulot pour eux ?

Toutes les entreprises cherchent à embaucher. Rien qu'en France en ce moment, c'est 80 000 postes dans l'industrie et c'est 40 000 d'ailleurs dans la métallurgie en France. En Côte d'Or, c'est plusieurs centaines. Donc théoriquement il y a du boulot pour tout le monde. Par contre, même nous, on a une cellule d'emploi et on a aussi un groupement d'employeurs qui travaillent justement sur l'embauche et sur le reclassement. On a une cellule qui est à Monbard, donc on a déjà pris contact avec les salariés. Enfin, avec les syndicats des salariés, avec la direction et avec la maire de Montbard. Et on va travailler avec eux pour reclasser dans les entreprises du secteur, puisqu'il y a quand même des entreprises qui embauchent autour.

Ce qui arrive à Vallourec, est ce que ça pourrait se produire dans d'autres entreprises en Côte d'Or ?

A l'heure actuelle, ça va plutôt bien. Les carnets de commandes sont pleins et comme je vous disais, il y a des problèmes pour recruter, voire pour avoir les matériaux, bien que ça s'améliore, sauf dans les composants électroniques. Donc c'est plutôt ça la question. Maintenant, avec la crise énergétique, tout le monde a entendu parler des augmentations du prix de l'électricité, du gaz avec ces soucis-là. Sur le moment, il n'y a pas de drame, mais dans les mois qui vont venir, ça peut être grave pour certains. Il y a des entreprises qui sont couvertes par leurs contrats d'approvisionnement énergétique qui durent encore pendant deux ans. Il y en a d'autres qui ont déjà renouvelé, avec des multiplications de prix par six, par sept, par quatre. On a tous les tous les cas et là ça peut être grave en fonction de ce que représentent leurs dépenses énergétiques dans l'ensemble de leurs procédés de fabrication.

Ca veut dire que des entreprises vont finir par devoir lâcher comme Vallourec par exemple ?

Il va sans doute y avoir des entreprises en fonction des aides. Je pense qu'on va réussir à limiter les dégâts quand même. Et puis il y a quand même des entreprises qui vont très bien. Pour en parler aussi, je crois qu'il faut s'attendre non. Dans l'époque actuelle, c'est avoir une succession de crises. On va avoir le rebond, on a eu des crises sanitaires, on a une crise énergétique, il va y avoir des crises politiques, des crises géopolitiques, peut être avoir des crises de migrations. On sait pas ce qui va nous tomber sur la tête dans. Moi dans un an. Donc le problème des chefs d'entreprise, et puis de tous ceux qui sont dans l'entreprise, c'est d'apprendre à être agile. Il va falloir s'adapter à plein de choses. Mais bon, on n'est pas tout seul. Il y a des choses qui sont graves. C'est que si vous prenez la crise énergétique, elle est complètement asymétrique. C'est l'Europe qui est touchée. Par contre, les Etats-Unis ? Pas du tout. Ils ont le pétrole, ils ont le gaz de schiste, ils exportent leur énergie, donc ils n'ont plus d'énergie très bas. Ce qui fait que certains peuvent être tentés d'aller délocaliser maintenant vers les Etats-Unis, voire la Chine. Ça repart. On avait vraiment, comme on dit, un processus de réindustrialisation qui existe encore mais qui est freiné actuellement. Donc c'est dommage parce que ça repartait bien après la crise du Koweït. On est en permanence en train de s'adapter à des situations nouvelles. Mais je vous dis, il y a plein d'entreprises qui vont bien, qui ont un carnet de commandes plein et qui cherchent du monde pour les faire. Donc il faut qu'on y arrive.